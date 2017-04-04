«Автомобилист» проведет два контрольных матча со сборной Казахстана

Встречи пройдут 6 и 7 апреля в Астане. Сборная Казахстана проводит игры в рамках подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет 22—28 апреля в Киеве. Тренерский штаб «Автомобилиста» планирует через товарищеские встречи проверить молодых хоккеистов 1997 года рождения, которые заканчивают выступление в МХЛ в составе «Авто».

«Автомобилист» в текущем сезоне КХЛ по итогам регулярного чемпионата не сумел попасть в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.