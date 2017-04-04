«Автомобилист» проведет два контрольных матча со сборной Казахстана
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. «Автомобилист» проведет два контрольных матча со сборной Казахстана по хоккею, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Екатеринбурга.
Встречи пройдут 6 и 7 апреля в Астане. Сборная Казахстана проводит игры в рамках подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе, который пройдет
«Автомобилист» в текущем сезоне КХЛ по итогам регулярного чемпионата не сумел попасть в
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