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4 апреля 2017, 11:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА постарается вернуть из НХЛ Любимова, Зайцева, Марченко, Григоренко

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что «армейский» клуб предпримет максимум усилий для того, чтобы вернуть ряд российских хоккеистов из НХЛ.

«Ранее я уже говорил, что было бы великолепно вернуть из НХЛ россиян, у которых заканчиваются в этом сезоне контрактные соглашения для того, чтобы наша олимпийская сборная готовилась в более мощном составе.

Предпримет ли ЦСКА попытку вернуть Александра Радулова? Я бы не хотел говорить по фамилиям. Радулов — свободный агент, его может вернуть любой клуб России. А вот таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, Григоренко и ещё ряд игроков, для “армейского” клуба было бы здорово вернуть. ЦСКА предпримет максимум усилий для того, чтобы вернуть этих хоккеистов домой», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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