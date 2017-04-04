ЦСКА постарается вернуть из НХЛ Любимова, Зайцева, Марченко, Григоренко

«Ранее я уже говорил, что было бы великолепно вернуть из НХЛ россиян, у которых заканчиваются в этом сезоне контрактные соглашения для того, чтобы наша олимпийская сборная готовилась в более мощном составе.



Предпримет ли ЦСКА попытку вернуть Александра Радулова? Я бы не хотел говорить по фамилиям. Радулов — свободный агент, его может вернуть любой клуб России. А вот таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, Григоренко и ещё ряд игроков, для “армейского” клуба было бы здорово вернуть. ЦСКА предпримет максимум усилий для того, чтобы вернуть этих хоккеистов домой», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.