Тренер Разин имеет предложения из Европы, но приоритетом считает поиск работы в КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Разин возглавил «Югру» (Ханты-Мансийск) в декабре 2016 года. Под его руководством клуб провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 7 побед, но не сумел пробиться в плей-офф. «Югра» 28 марта объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Захаркина.