Тренер Разин имеет предложения из Европы, но приоритетом считает поиск работы в КХЛ
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Тренер Андрей Разин заявил агентству «Р-Спорт», что имеет предложения из Европы, но приоритетом считает поиск работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Разин возглавил «Югру» (Ханты-Мансийск) в декабре 2016 года. Под его руководством клуб провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 7 побед, но не сумел пробиться в
«Пока нахожусь в режиме ожидания, а это всегда тяжело. Есть вариант уехать в Европу, оттуда поступают предложения, но если туда ехать, то это минимум на год. В КХЛ тренеров часто освобождают, поэтому, наверное, все же стоит подождать
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