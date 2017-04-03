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3 апреля 2017, 23:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Тренер Разин имеет предложения из Европы, но приоритетом считает поиск работы в КХЛ

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Тренер Андрей Разин заявил агентству «Р-Спорт», что имеет предложения из Европы, но приоритетом считает поиск работы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

<em>МОСКВА 3 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Тренер Андрей <span class=error>Разин</span> заявил агентству Р-Спорт что имеет предложения из Европы но приоритетом считает поиск работы в Континентальной хоккейной лиге (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Разин возглавил «Югру» (Ханты-Мансийск) в декабре 2016 года. Под его руководством клуб провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 7 побед, но не сумел пробиться в плей-офф. «Югра» 28 марта объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Захаркина.

«Пока нахожусь в режиме ожидания, а это всегда тяжело. Есть вариант уехать в Европу, оттуда поступают предложения, но если туда ехать, то это минимум на год. В КХЛ тренеров часто освобождают, поэтому, наверное, все же стоит подождать сентября-октября. В любом случае, в КХЛ еще есть клубы, где не назначили тренеров, так что все может быть», — сказал Разин по телефону.

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