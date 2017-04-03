«Лада» объявила о сборе средств на изготовление памятника Геннадию Цыгурову

Цыгуров дважды приводил «Ладу» к золотым медалям чемпионата России (1994, 1996), а также выиграл молодёжный чемпионат мира 1999 года во главе сборной России. За свою тренерскую карьеру он работал в «Ладе», «Тракторе», «Авангарде», «Торпедо», «Сарыарке», ХК МВД, «Нефтехимике».



Счета для перечисления денег опубликованы на официальном сайте клуба.