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3 апреля 2017, 19:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лада» объявила о сборе средств на изготовление памятника Геннадию Цыгурову

ХК «Лада» приглашает болельщиков принять участие в сборе средств для изготовления и установки памятника заслуженному тренеру СССР, почётному гражданину Тольятти и Челябинска Геннадию Фёдоровичу Цыгурову, который скончался 14 декабря 2016 года.

Цыгуров дважды приводил «Ладу» к золотым медалям чемпионата России (1994, 1996), а также выиграл молодёжный чемпионат мира 1999 года во главе сборной России. За свою тренерскую карьеру он работал в «Ладе», «Тракторе», «Авангарде», «Торпедо», «Сарыарке», ХК МВД, «Нефтехимике».

Счета для перечисления денег опубликованы на официальном сайте клуба.

Лада
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