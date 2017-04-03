Александр Пашков: Победит тот, кто сохранит больше сил

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ВРАТАРИ: СТАВКА НА ДВУХ БОЛЬШИХ «К»

— Вам, как бывшему вратарю, с руки сравнить вратарские бригады финалистов.

— И Кошечкин, и Коскинен доказали, что умеют успешно играть в финале. Если у финна со здоровьем все будет в порядке, то, думаю, тренеры СКА сделают ставку именно на него. В третьем матче серии с Ярославлем Коскинен получил травму, как мне показалось, колена.

Очевидно, что его сменщик Шестеркин стремительно прогрессирует, его даже лига назвала лучшим вратарем третьего раунда плей-офф. Но у него есть один длинный минус — он не поварился в котле финала, не вкусил духа этих матчей. Коскинен же поводов усомниться в своей квалификации не давал, игр не проваливал, хотя и допускал ошибки.

Та же самая ситуация и в «Магнитке». За Кошечкиным — два победных финала. Но он устал, потому что играет без замен. Его молодой сменщик Самсонов — вратарь талантливый, год назад на замену в финале с ЦСКА на несколько минут вышел и даже успел пропустить, но это нельзя считать опытом.

Если у тренера два равноценных вратаря — один молодой, а другой проверенный, то в чью пользу сделает выбор? Ответ очевиден.

Так что в финале ставку сделают на двух больших и опытных «К». Кошечкин ошибок не допускает, но хватит ли ему сил на всю серию?

ОБОРОНА: У «МАГНИТКИ» — МОНОЛИТ, У СКА — БРЕШИ

— Чья оборона крепче?

— На мой взгляд, оборона «Магнитки» сильнее питерской. Опытнее, монолитнее. В СКА отсутствуют ведущие защитники Войнов и Чудинов. Вместе с Беловым они составляют костяк оборонительной линии армейцев. Тренерам СКА приходится латать бреши, выпуская тех, кто еще не дорос до уровня финала. В силу возраста и накопленного опыта. Что может привести к непоправимым ошибкам.

У «Магнитки» тоже есть потеря — молодой Береглазов, которого уже в сборную приглашают. Кстати, год назад он забил в финале ЦСКА гол, перевернувший серию. Если доктора поставят его в строй, то оборона «Металлурга» станет крепче.

Есть еще один важный момент: нападающие СКА хуже помогают защитникам, чем форварды «Магнитки». «Металлург» атакует с оглядкой на тылы.

Хотя в меньшинстве армейцы превзошли самих себя. Вообще не пропускают. Если надо, могут пожертвовать изысками в атаке ради надежности обороны.

АТАКА: ПОЧЕМУ НЕ РАЗМЕНИВАЮТ ЛИДЕРОВ?

— Но атака побогаче на имена у СКА?

— Так-то оно так. У СКА может забить любая тройка. В атаке армейцы разнообразнее. Однако это не повод отдавать им победу. У «Металлурга» есть резерв — Семин, с которым я имел честь работать в «Ладе». Пора ему взять курс на ворота соперника.

— Сравним бригады большинства финалистов.

— Трудно отдать предпочтение кому-либо. Но мне больше нравится пятерка с Мозякиным и Зариповым. Коварж в равных составах не так ярок, но в большинстве от них не отстает.

Меня удивляет другое — почему тренеры «Ак Барса» не разменивали тройку с Мозякиным? Считаю, что против лидеров должны играть персонально, а не давать им вольницу, как Казань. Стоят три специалиста на лавке во главе с Билялетдиновым и смотрят, как Мозякин с Зариповым издеваются над их командой.

В мое время Анатолий Тарасов никогда не оставлял лидеров соперника без опеки. Были специалисты-персональщики. Такие как Моисеев, закрывавший спартаковца Старшинова. А в «Спартаке» Крылов, приклеивавшийся к динамовцу Мальцеву.

Тройка Шипачева тоже заслуживает повышенного внимания. Особенно такой искусный снайпер и выдумщик, как Гусев. Именно от него исходит главная опасность в большинстве.

Если тренеры СКА поведут себя так же, как штаб «Ак Барса», то ничего хорошего их команду не ждет. «Магнитка», как я уже говорил, действует в более закрытой манере, атакует осторожно, с оглядкой на тылы. Так что в любом случае Шипачеву, Дадонову и Гусеву свободы не даст.

НЕЛЬЗЯ СКРЕСТИТЬ ЕЖА С УЖОМ

— Так кто победит в финале?

— Думаю, тот, кто сохранит больше сил, кто меньше устанет. Мне кажется, соперники порядком вымотались. Уже к четвертому матчу полуфиналов подошли измочаленными. Кто устал меньше? Скорее СКА, ведь армейцы делают ставку на атаку, их нападающие меньше задействованы в обороне. А у «Магнитки» атакует только первое звено, где выделяются Мозякин и Зарипов.

Я бы за одно место подвесил тех, кто проводит матчи финала через день. Думаю, в решающей серии соперники нуждаются в более длинных паузы. Не хочу оглядываться на НХЛ, но там в плей-офф стараются делать окна между играми в два дня и больше. Мы же пытаемся скрестить ежа с ужом — удовлетворить интересы сборной, которой пора готовиться к чемпионату мира, и лиги, ратующей за зрелищность плей-офф.

— Неужели и финал завершится с сухим счетом?

— Нет. Будет пять матчей. А победит тот, кто, как я уже сказал, сохранит больше сил.