Ты не пройдешь! Рейтинг самых надежных защитников перед финалом Кубка Гагарина
Накануне главной битвы за звание чемпиона КХЛ «Советский спорт» оценивает лучших игроков обороны в составе обоих финалистов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Ты не пройдешь!» — крикнул Гендальф в лицо восставшему из подземелий Барлогу и сдержал свое слово, хотя это оказалось ой, как не легко.
Вскоре защитникам СКА и «Магнитки» выпадет такая же суровая участь — сдерживать напор форвардов, которых по праву считают сильнейшими в КХЛ. Мастера атаки есть в составе и армейцев, и магнитогорцев. И сегодня мы назовем лучших из тех, кто будет им противостоять. Оценивать защитников будем, естественно, по самым недавним событиям — полуфинальным битвам.
СКА.
1. Патрик Херсли.
4 очка, 2 гола, 2 результативных передачи. Коэффициент полезности «+4». 2 минуты штрафа.
Вообще это даже немного странно, но от факта никуда не денешься. Самым результативным защитником в составе СКА, который за глаза величают базовым клубом сборной России, стал швед.
Правда, все свои четыре очка Херсли набрал в стартовом поединке полуфинала с «Локомотивом». Но ведь и матч был важнейший! Он как бы задал тон всей серии. Армейцы смогли переломить ход очень тяжело для них складывающейся встречи и вырвать победу в овертайме. Решающий гол на 73-й минуте — также на счету Патрика.
В остальных матчах он был скорее просто надежен.
2. Динар Хафизуллин.
1 очко, 1гол. Коэффициент полезности «+3».2 минуты штрафа.
28-летний защитник проводит свой лучший сезон в карьере. Отрадно, что и по ходу
В полуфинале Динар оказался единственным игроком СКА, ни разу не ушедшим в минуса хотя бы в одном из поединков с «Локомотивом». А ведь в трех случаях из четырех это были абсолютно равные непредсказуемые битвы.
Ну и гол в большинстве, которым он открыл счет в четвертом поединке — отдельный бонус. Это первая шайба питерского защитника в нынешнем
3. Антон Белов.
3 очка, 1гол, 2 результативных передачи. Коэффициент полезности «0».6 минут штрафа.
Без сомнения, Белов — самый заметный игрок в обороне СКА. У Антона в арсенале и пушечный бросок, и предельно жесткая игра против соперников.
На его счету победный гол в четвертом матче полуфинала. И можно рискнуть предположить, что далеко не последний в этом
Однако у Белова есть и минус. Его жесткость при отборе шайбы нередко приводит к фолам. В двух последних поединках полуфинала — шесть минут штрафа! За это «Магнитка» может очень сурово наказать.
«Металлург» Мг.
1. Виктор Антипин.
3 очка, 1 гол, 2 результативных передачи. Коэффициент полезности «+6».
Конечно, все мы понимаем, что у защитников, выходящих на лед вместе с ударной тройкой «Магнитки», проблем со статистикой никогда не будет.
Однако и ответственность тут огромная. Все же и Мозякин, и Зарипов — уже ветераны. И нацелены они в первую очередь на взятие чужих ворот, поэтому защита за их спинами должна быть железобетонная.
Антипин справляется с этой ролью. Обратите внимания — в четырех матчах полуфинала он не удалился ни разу! И, мало того, Виктор вырос в настоящего универсала, который успешно подключается к атакам и помогает своему звену забивать.
На его личном счету, кстати, победный гол в четвертом матче, который он забил в большинстве.
2. Крис Ли.
4 очка, 4 результативных передачи. Коэффициент полезности «+6». 2 минуты штрафа.
Это канадец — настоящая жемчужина, которую отыскали менеджеры «Магнитки» и очень удачно пристроили в свое драгоценно колье.
В КХЛ Ли известен в первую очередь, как
Ни одной грубой ошибки в четырех поединках с «Ак Барсом».
3. Евгений Бирюков.
0 очков. Коэффициент полезности «+1».
Чемпион мира-2012, конечно, не так заметен, как Ли и Антипин. Но 30-летний Бирюков честно тянет в команде лямку «бойца невидимого фронта». Ведь правильно сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров: «Одним звеном “Магнитка” СКА не победит». Надо, чтоб и другие, как минимум, не уступали сопернику.
В полуфинале Евгений не проиграл ни одного своего микроматча, ни разу не подставил команду удалением. Такая стабильная надежность — тоже немаловажный вклад в победу.
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