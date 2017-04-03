Ты не пройдешь! Рейтинг самых надежных защитников перед финалом Кубка Гагарина

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«Ты не пройдешь!» — крикнул Гендальф в лицо восставшему из подземелий Барлогу и сдержал свое слово, хотя это оказалось ой, как не легко.

Вскоре защитникам СКА и «Магнитки» выпадет такая же суровая участь — сдерживать напор форвардов, которых по праву считают сильнейшими в КХЛ. Мастера атаки есть в составе и армейцев, и магнитогорцев. И сегодня мы назовем лучших из тех, кто будет им противостоять. Оценивать защитников будем, естественно, по самым недавним событиям — полуфинальным битвам.

СКА.

1. Патрик Херсли.

4 очка, 2 гола, 2 результативных передачи. Коэффициент полезности «+4». 2 минуты штрафа.

Вообще это даже немного странно, но от факта никуда не денешься. Самым результативным защитником в составе СКА, который за глаза величают базовым клубом сборной России, стал швед.

Правда, все свои четыре очка Херсли набрал в стартовом поединке полуфинала с «Локомотивом». Но ведь и матч был важнейший! Он как бы задал тон всей серии. Армейцы смогли переломить ход очень тяжело для них складывающейся встречи и вырвать победу в овертайме. Решающий гол на 73-й минуте — также на счету Патрика.

В остальных матчах он был скорее просто надежен.

2. Динар Хафизуллин.

1 очко, 1гол. Коэффициент полезности «+3».2 минуты штрафа.

28-летний защитник проводит свой лучший сезон в карьере. Отрадно, что и по ходу плей-офф Хафизуллин не сдает позиций, а наоборот выдвигается на передний план.

В полуфинале Динар оказался единственным игроком СКА, ни разу не ушедшим в минуса хотя бы в одном из поединков с «Локомотивом». А ведь в трех случаях из четырех это были абсолютно равные непредсказуемые битвы.

Ну и гол в большинстве, которым он открыл счет в четвертом поединке — отдельный бонус. Это первая шайба питерского защитника в нынешнем плей-офф.

3. Антон Белов.

3 очка, 1гол, 2 результативных передачи. Коэффициент полезности «0».6 минут штрафа.

Без сомнения, Белов — самый заметный игрок в обороне СКА. У Антона в арсенале и пушечный бросок, и предельно жесткая игра против соперников.

На его счету победный гол в четвертом матче полуфинала. И можно рискнуть предположить, что далеко не последний в этом плей-офф. Потому что в питерской бригаде большинства Антон — постоянный элемент.

Однако у Белова есть и минус. Его жесткость при отборе шайбы нередко приводит к фолам. В двух последних поединках полуфинала — шесть минут штрафа! За это «Магнитка» может очень сурово наказать.

«Металлург» Мг.

1. Виктор Антипин.

3 очка, 1 гол, 2 результативных передачи. Коэффициент полезности «+6».

Конечно, все мы понимаем, что у защитников, выходящих на лед вместе с ударной тройкой «Магнитки», проблем со статистикой никогда не будет.

Однако и ответственность тут огромная. Все же и Мозякин, и Зарипов — уже ветераны. И нацелены они в первую очередь на взятие чужих ворот, поэтому защита за их спинами должна быть железобетонная.

Антипин справляется с этой ролью. Обратите внимания — в четырех матчах полуфинала он не удалился ни разу! И, мало того, Виктор вырос в настоящего универсала, который успешно подключается к атакам и помогает своему звену забивать.

На его личном счету, кстати, победный гол в четвертом матче, который он забил в большинстве.

2. Крис Ли.

4 очка, 4 результативных передачи. Коэффициент полезности «+6». 2 минуты штрафа.

Это канадец — настоящая жемчужина, которую отыскали менеджеры «Магнитки» и очень удачно пристроили в свое драгоценно колье.

В КХЛ Ли известен в первую очередь, как защитник-бомбардир. И даже удивительно, что в полуфинальной серии он ни разу не отличился заброшенной шайбой. А объяснение простое — работал на партнеров. И, судя по набранным за пасы очкам, хорошо работал!

Ни одной грубой ошибки в четырех поединках с «Ак Барсом».

3. Евгений Бирюков.

0 очков. Коэффициент полезности «+1».

Чемпион мира-2012, конечно, не так заметен, как Ли и Антипин. Но 30-летний Бирюков честно тянет в команде лямку «бойца невидимого фронта». Ведь правильно сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров: «Одним звеном “Магнитка” СКА не победит». Надо, чтоб и другие, как минимум, не уступали сопернику.

В полуфинале Евгений не проиграл ни одного своего микроматча, ни разу не подставил команду удалением. Такая стабильная надежность — тоже немаловажный вклад в победу.