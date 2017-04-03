Капитан ХК СКА Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Капитан петербургского СКА Павел Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
СКА в финале Кубка Гагарина встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две игры серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля. Дацюк получил травму в третьем матче серии второго раунда
«СКА внес Дацюка в список травмированных по 14 апреля включительно, таким образом, исключено участие капитана команды как минимум в первых четырех играх серии», — сообщил источник агентства.
Дацюк в нынешнем сезоне провел за СКА 44 игры в регулярном чемпионате, набрав 34 (12 шайб + 22 передачи) балла за результативность, а также принял участие в семи матчах
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