Капитан ХК СКА Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля

СКА в финале Кубка Гагарина встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две игры серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля. Дацюк получил травму в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Член совета директоров СКА Александр Медведев 27 марта сообщил «Р-Спорт», что форвард прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф. Агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил «Р-Спорт», что не исключает возможность возвращения Дацюка в строй до конца Кубка Гагарина.

«СКА внес Дацюка в список травмированных по 14 апреля включительно, таким образом, исключено участие капитана команды как минимум в первых четырех играх серии», — сообщил источник агентства.