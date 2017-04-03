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3 апреля 2017, 16:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан ХК СКА Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Капитан петербургского СКА Павел Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

СКА в финале Кубка Гагарина встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две игры серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля. Дацюк получил травму в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Член совета директоров СКА Александр Медведев 27 марта сообщил «Р-Спорт», что форвард прооперирован в Германии и пропустит остаток плей-офф. Агент хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил «Р-Спорт», что не исключает возможность возвращения Дацюка в строй до конца Кубка Гагарина.

«СКА внес Дацюка в список травмированных по 14 апреля включительно, таким образом, исключено участие капитана команды как минимум в первых четырех играх серии», — сообщил источник агентства.

Дацюк в нынешнем сезоне провел за СКА 44 игры в регулярном чемпионате, набрав 34 (12 шайб + 22 передачи) балла за результативность, а также принял участие в семи матчах плей-офф, записав на свой счет три гола и пять передач.

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