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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29297050/
3 апреля 2017, 16:21 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Рижское «Динамо» определится с будущим тренера Сейеса по окончании плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 апреля, /ТАСС/. Руководство рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» обсудит будущее тренера Нормундса Сейеса в команде после завершения плей-офф. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.

В сезоне-2016/17 рижская команда не смогла пробиться в <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ заняв последнее место в Западной конференции. Увеличить
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В сезоне-2016/17 рижская команда под руководством 49-летнего Сейеса не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в Западной конференции. Сейес возглавляет рижское «Динамо» с 2015 года.

«Сезон КХЛ еще не закончился, мы следим за играми плей- офф. Когда закончится плей-офф КХЛ, мы уже будем думать о дальнейшем будущем тренеров и игроков. Пока на совете директоров рижского “Динамо” вопрос о смене главного тренера команды не поднимался», — заявил Савицкис.

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