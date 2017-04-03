Рижское «Динамо» определится с будущим тренера Сейеса по окончании плей-офф КХЛ

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В сезоне-2016/17 рижская команда под руководством 49-летнего Сейеса не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в Западной конференции. Сейес возглавляет рижское «Динамо» с 2015 года.