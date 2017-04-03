Рижское «Динамо» определится с будущим тренера Сейеса по окончании плей-офф КХЛ
МОСКВА, 3 апреля, /ТАСС/. Руководство рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» обсудит будущее тренера Нормундса Сейеса в команде после завершения
плей-офф. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
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В сезоне-2016/17 рижская команда под руководством 49-летнего Сейеса не смогла пробиться в
«Сезон КХЛ еще не закончился, мы следим за играми плей- офф. Когда закончится
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