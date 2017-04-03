ВРАТАРИ.

Василий КОШЕЧКИН vs. Микко КОСКИНЕН.

До конца не ясно, сумеет ли Микко Коскинен восстановиться к началу финала, хотя сам он думает, что сможет. Есть, конечно, Игорь Шестеркин, здорово его подменивший, но существуют некоторые сомнения в том, что он выдержит напряжение и не начнет ошибаться. Особых поводов сомневаться в себе он в последнее время не давал, однако при этом нельзя не отметить, что в плей-офф КХЛ он дебютировал лишь в серии с «Локомотивом». И психологически Шестеркин — пока не образец надежности. В то время как Коскинен и Василий Кошечкин уже поднимали над головой Кубок Гагарина, второй — уже даже дважды.

Но если финн успеет поправиться, то в воротах определенно будет примерный паритет. И битва двух самых крупных вратарей лиги обещает быть интересной. Они довольно похожи. Две флегматичных «шпалы». На льду, впрочем, видны небольшие отличия. Финн играет чуть агрессивнее, он приверженец чистого «баттерфляя» — на колени садится чуть раньше и чаще. Россиянин же, несмотря на внушительнейшие габариты, действует, скорее, в гибридном стиле, нередко оставаясь в стойке. Но и на коленях играет здорово, причем оба отличаются потрясающими для двух метров роста работой ног, координацией и катанием. Оба могут тащить мертвые броски, неплохо чувствуют себя в трафике. Пожалуй, у Коскинена чуть лучше обстоят дела с контролем отскоков, зато Кошечкин лучше выбирает позицию. В плане игры клюшкой преимущества ни у кого нет. Василий в целом играет ею получше, но нередко ошибается на выходах.

Вывод: РАВНЫ.

ЗАЩИТА.

Будь в составе СКА Войнов, а он не факт, что появится, да еще и не играл полтора месяца, — можно было поставить между линиями обороны финалистов примерный знак равенства. Вячеслав — важная деталь игры армейцев в атаке, да и у своих ворот вполне надежен. Без него защита «Магнитки» выглядит предпочтительнее. При условии возвращения Береглазова, но он, судя по увиденному на тренировках во время серии с «Ак Барсом», весьма к этому близок. Тем более — времени на восстановление у него предостаточно, благо КХЛ не стала сдвигать сроки.

У «Металлурга» есть три очень опытных и разносторонних пары. Лишь у Береглазова в активе один перстень, в то время как у всех остальных — по два. Все защитники мобильны, хорошо катаются, обладают первым пасом и знают, как противостоять абсолютно любым соперникам. Что немаловажно, учитывая глубину атаки СКА. При этом необходимо отметить: тренерский штаб «сталеваров» очень грамотно выпускает свои сочетания в обороне с учетом соперника, его слабых и сильных сторон. Кроме того, в блестящей форме находится Крис Ли, идущий четвертым в списке лучших бомбардиров плей-офф вслед за одноклубниками Коваржем, Мозякиным и Зариповым. Помимо общей надежности от него стоит ждать угроз в атаке при любой удобной возможности, при этом он не выказывает и тени усталости, закрывая более 26 минут игрового времени. Вспомните, как сильно изменило расклад его появление во втором матче финала с ЦСКА. Да, ему 36, но он не стал слабее. Прямо сейчас — он лучший атакующий защитник КХЛ.

Вывод: ПРЕИМУЩЕСТВО «МАГНИТКИ».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финал, 8.04.2017, 15:00 -:- Металлург Мг СКА

АТАКА.

Вот тут, конечно, СКА в принципе нет равных в КХЛ. Даже с учетом потери Павла Дацюка. Глубине атаки армейцев позавидует любой клуб лиги, в том числе и «Магнитка». И даже свой аналог великолепного трио Мозякин — Коварж — Зарипов у петербуржцев есть — это тройка Шипачева. Они пока играют не столь ярко, но способны прибавить, да и не требовалось от них тащить свою команду. Поддержка всегда есть. Разве что четвертое звено результативности не показывает, но у него и задачи чуть другие. В то время как у «Магнитки» с этой самой поддержкой все плохо. Буквально так: есть тройка Коваржа и все остальные.

Если армейцам удастся хотя бы частично прикрыть лидеров «Металлурга», для чего, впрочем, желательно было бы иметь преимущество домашней площадки, которого нет, то это сильно облегчит им жизнь. Правда, всегда остается большинство, в котором «Магнитка» что-нибудь да придумает, что бы ни происходило. «Ак Барсу» удалось ненадолго сдержать спецбригады действующего чемпиона, но они все равно нашли путь к воротам.

При этом следует понимать, что остальные тройки «Магнитки», даже не набирая очков, выполняют очень большой объем работы, хороши в форчеке, в средней зоне, на бортах. Они предельно четко выполняют игровое задание, причем оно часто разнится — одни играют агрессивно без ворот, другие — нейтрально с контролем шайбы, третьи нацелены на блокшоты и контратаки. Да и немало в них игроков, обладающих высоким уровнем мастерства. Способных решить любой эпизод. Так что в любом случае за ними придется присматривать.

У «Металлурга», к слову, самая крупная команда в КХЛ. Самая высокая и тяжелая. И при этом весьма мобильная. Но, пожалуй, в скорости СКА не уступит. На этом можно сыграть. Особенно при очень высоком темпе, который «Магнитке» невыгоден. Наверняка Олег Знарок попытается разогнать подопечных до максимальных скоростей за счет коротких смен. У него все для этого есть.

Вывод: ПРЕИМУЩЕСТВО СКА.

РЕЗЮМЕ.

Заметного преимущества с учетом потерь СКА не имеет ни один из соперников. Что и должно сделать этот финал интересным. На первый план выйдут контроль шайбы (если «Магнитка» приберет ее к рукам — армейцам придется сложно), темп и спецбригады. Работу на лавке не стоит сбрасывать со счетов, но Илья Воробьев обычно легко обходит любые наложения. Кроме того, будет иметь преимущество домашних встреч.