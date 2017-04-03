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3 апреля 2017, 15:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб: Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб ХК «Куньлунь»

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский специалист Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба.

«Куньлунь» в марте объявил, что новым главным тренером команды стал Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира Юрзинова-младшего. При этом тренерский штаб канадца объявлен не был. Кравчук в сезоне-2012/13 возглавлял юниорскую сборную России. Позже он входил в тренерский штаб череповецкой «Северстали».

«В тренерский штаб команды войдет Игорь Кравчук, который станет одним из помощников Кинэна. По второй кандидатуре работа еще идет», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».

Куньлунь
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