Клуб: Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб ХК «Куньлунь»

«Куньлунь» в марте объявил, что новым главным тренером команды стал Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира Юрзинова-младшего. При этом тренерский штаб канадца объявлен не был. Кравчук в сезоне-2012/13 возглавлял юниорскую сборную России. Позже он входил в тренерский штаб череповецкой «Северстали».

«В тренерский штаб команды войдет Игорь Кравчук, который станет одним из помощников Кинэна. По второй кандидатуре работа еще идет», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».