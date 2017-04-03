Клуб: Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб ХК «Куньлунь»
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Российский специалист Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского клуба.
«Куньлунь» в марте объявил, что новым главным тренером команды стал Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира
«В тренерский штаб команды войдет Игорь Кравчук, который станет одним из помощников Кинэна. По второй кандидатуре работа еще идет», — сообщили в
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