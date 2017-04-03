Форвард «Коламбуса» Андерсон заявил, что не мог не подраться с Овечкиным
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон заявил, что не мог не подраться с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после силового приема, который россиянин провел в отношении защитника Зака Веренски.
«Вашингтон» в воскресенье в гостях обыграл «Коламбус» со счетом 3:2. В середине третьего периода Овечкин провел мощный силовой прием против Веренски, который не сразу пришел в себя после столкновения. Это не понравилось Андерсону. В ходе начавшейся потасовки Овечкину удалось попасть точно в нос сопернику, в результате чего у канадца пошла кровь.
«Я просто дал понять Овечкину, что я рядом, и он не может вот так поступать в отношении нашего лучшего защитника. Это спровоцировало небольшую драку. Понятно, что так будут вести себя любые команды, будут пытаться бить нашего лучшего защитника. Мы обязаны отвечать на это», — сказал Андерсон, чьи слова приводятся на официальном сайте «Коламбуса».
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