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3 апреля 2017, 14:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард «Коламбуса» Андерсон заявил, что не мог не подраться с Овечкиным

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон заявил, что не мог не подраться с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после силового приема, который россиянин провел в отношении защитника Зака Веренски.

«Вашингтон» в воскресенье в гостях обыграл «Коламбус» со счетом 3:2. В середине третьего периода Овечкин провел мощный силовой прием против Веренски, который не сразу пришел в себя после столкновения. Это не понравилось Андерсону. В ходе начавшейся потасовки Овечкину удалось попасть точно в нос сопернику, в результате чего у канадца пошла кровь.

«Я просто дал понять Овечкину, что я рядом, и он не может вот так поступать в отношении нашего лучшего защитника. Это спровоцировало небольшую драку. Понятно, что так будут вести себя любые команды, будут пытаться бить нашего лучшего защитника. Мы обязаны отвечать на это», — сказал Андерсон, чьи слова приводятся на официальном сайте «Коламбуса».

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