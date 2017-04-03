ПХК ЦСКА не подтвердил факт переговоров о выступлении на арене в Петровском парке

Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Реконструируемая арена, которая помимо футбольного стадиона будет включать в себя и многофункциональный спортивно-концертный комплекс, должна открыться в 2018 году. В понедельник Перегудов сообщил, что интерес к арене проявляет хоккейный ЦСКА, и что по этой теме ведутся активные переговоры.

«Это сначала вопрос к Перегудову. Мне пока нет смысла давать комментарии. Так что без комментариев», — сказал Есмантович по телефону, отвечая на вопрос, действительно ли руководство армейцев ведет переговоры о выступлении на стадионе в Петровском парке.