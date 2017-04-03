ПХК ЦСКА не подтвердил факт переговоров о выступлении на арене в Петровском парке
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил агентству «Р-Спорт», что оставит без комментариев заявление руководителя проекта «ВТБ Арена Парк» Андрея Перегудова относительно того, что армейцы ведут активные переговоры о выступлении на арене в Петровском парке.
Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Реконструируемая арена, которая помимо футбольного стадиона будет включать в себя и многофункциональный
«Это сначала вопрос к Перегудову. Мне пока нет смысла давать комментарии. Так что без комментариев», — сказал Есмантович по телефону, отвечая на вопрос, действительно ли руководство армейцев ведет переговоры о выступлении на стадионе в Петровском парке.
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