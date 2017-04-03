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3 апреля 2017, 13:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ПХК ЦСКА не подтвердил факт переговоров о выступлении на арене в Петровском парке

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил агентству «Р-Спорт», что оставит без комментариев заявление руководителя проекта «ВТБ Арена Парк» Андрея Перегудова относительно того, что армейцы ведут активные переговоры о выступлении на арене в Петровском парке.

Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Реконструируемая арена, которая помимо футбольного стадиона будет включать в себя и многофункциональный спортивно-концертный комплекс, должна открыться в 2018 году. В понедельник Перегудов сообщил, что интерес к арене проявляет хоккейный ЦСКА, и что по этой теме ведутся активные переговоры.

«Это сначала вопрос к Перегудову. Мне пока нет смысла давать комментарии. Так что без комментариев», — сказал Есмантович по телефону, отвечая на вопрос, действительно ли руководство армейцев ведет переговоры о выступлении на стадионе в Петровском парке.

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Новости КХЛ

Перегудов: ПХК ЦСКА ведет переговоры о выступлении на арене в Петровском парке

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Московский хоккейный клуб ЦСКА ведет активные переговоры о выступлении на арене в Петровском парке, куда также после завершения строительства может переехать столичное «Динамо», заявил агентству «Р-Спорт» руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.
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