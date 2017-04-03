Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29293786/
3 апреля 2017, 13:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Перегудов: ПХК ЦСКА ведет переговоры о выступлении на арене в Петровском парке

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Московский хоккейный клуб ЦСКА ведет активные переговоры о выступлении на арене в Петровском парке, куда также после завершения строительства может переехать столичное «Динамо», заявил агентству «Р-Спорт» руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.

Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Реконструируемая арена, которая помимо футбольного стадиона будет включать в себя и многофункциональный спортивно-концертный комплекс, должна открыться в 2018 году.

«Мы понимаем, что на стадион зайдут три профессиональных спортивных клуба. Это ФК “Динамо”, это баскетбольный ЦСКА, и это профессиональный хоккейный клуб. Какой именно — сейчас сказать не могу. Потому что “Динамо” играет в Парке Легенд, а потребность в ледовых площадках сохраняется. Насколько знаю, интерес к более вместительной арене проявляет хоккейный ЦСКА. Но говорить конкретно пока нельзя, активно ведутся переговоры», — сказал Перегудов.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Зайцев: Тренеры ХК ЦСКА с Квартальновым проделали огромную работу

Зайцев: Тренеры ХК ЦСКА с Квартальновым проделали огромную работу

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА под руководством Дмитрия Квартальнова проделал в команде огромную работу, поэтому его уход стал шоком. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник команды, ныне выступающий в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США