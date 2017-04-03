Перегудов: ПХК ЦСКА ведет переговоры о выступлении на арене в Петровском парке
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Московский хоккейный клуб ЦСКА ведет активные переговоры о выступлении на арене в Петровском парке, куда также после завершения строительства может переехать столичное «Динамо», заявил агентству «Р-Спорт» руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.
Стадион «Динамо» в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Реконструируемая арена, которая помимо футбольного стадиона будет включать в себя и многофункциональный
«Мы понимаем, что на стадион зайдут три профессиональных спортивных клуба. Это ФК “Динамо”, это баскетбольный ЦСКА, и это профессиональный хоккейный клуб. Какой именно — сейчас сказать не могу. Потому что “Динамо” играет в Парке Легенд, а потребность в ледовых площадках сохраняется. Насколько знаю, интерес к более вместительной арене проявляет хоккейный ЦСКА. Но говорить конкретно пока нельзя, активно ведутся переговоры», — сказал Перегудов.
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