Зайцев: тренеры ХК ЦСКА с Квартальновым проделали огромную работу

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Зайцев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 год, в 2015—2016 годах он был самым результативным защитником у армейцев. В составе ЦСКА под руководством Квартальнова он стал чемпионом России (2015), дважды выигрывал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (2015, 2016), а также становился финалистом Кубка Гагарина (2016). Квартальнов был отправлен в отставку после того, как армейцы с ним выиграли регулярный чемпионат лиги в 2017 году, а потом выбыли из Кубка Гагарина во втором раунде.

«Если честно, был удивлен, потому что человек сделал очень многое для этой команды. Весь тренерский штаб проделал огромнейшую работу — они (тренеры) пришли и многое перевернули с ног на голову, — сказал Зайцев. — С ними команда выигрывала “регулярку”, они считаются одними из сильнейших в России, поэтому для всех это было шоком».