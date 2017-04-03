Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29291037/
3 апреля 2017, 10:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Зайцев: Тренеры ХК ЦСКА с Квартальновым проделали огромную работу

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА под руководством Дмитрия Квартальнова проделал в команде огромную работу, поэтому его уход стал шоком. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник команды, ныне выступающий в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев.

Защитник выступал за армейский клуб с 2013 по 2016 год. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Зайцев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 год, в 2015—2016 годах он был самым результативным защитником у армейцев. В составе ЦСКА под руководством Квартальнова он стал чемпионом России (2015), дважды выигрывал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (2015, 2016), а также становился финалистом Кубка Гагарина (2016). Квартальнов был отправлен в отставку после того, как армейцы с ним выиграли регулярный чемпионат лиги в 2017 году, а потом выбыли из Кубка Гагарина во втором раунде.

«Если честно, был удивлен, потому что человек сделал очень многое для этой команды. Весь тренерский штаб проделал огромнейшую работу — они (тренеры) пришли и многое перевернули с ног на голову, — сказал Зайцев. — С ними команда выигрывала “регулярку”, они считаются одними из сильнейших в России, поэтому для всех это было шоком».

«Я общался с ребятами из ЦСКА. Выиграли опять “регулярку”, в плей-офф немножко не получилось. Я уверен, что там была проделана огромная работа и, думаю, ребята там могут посмотреть спокойно друг другу в глаза после этого сезона», — добавил он.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Источник: Квартальнов возглавит ХК «Сибирь» или сделает годичную паузу

Источник: Квартальнов возглавит ХК «Сибирь» или сделает годичную паузу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов либо вернется в «Сибирь», либо на год сделает паузу в своей тренерской карьере. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Зайцев: тренеры ХК ЦСКА с Квартальновым проделали огромную работу

Организаторы этапа "Бриллиантовой лиги" в США подтвердили участие Клишиной

WADA: уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 составил менее 1 нг/мл