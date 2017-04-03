В поисках нового Знарка
О причинах массовых тренерских перестановок в КХЛ рассуждает корреспондент «СЭ».
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КУБОК ГАГАРИНА В ТЕНИ
Количество новых тренерских назначений и связанных с ними слухов в последние недели бьет все мыслимые рекорды. На второй план отошел даже Кубок Гагарина. Что само по себе аномальное явление. Однако в
Ожидание громких трансферных новостей — самая благодатная пора, ведь, как известно, предвкушение даже слаще достигнутой цели. Но и от уже состоявшихся подписаний захватывает дух. Мудрейший финн Эркка Вестерлунд в «Салавате», ставка на знаменитого канадца Майка Кинэна в «Куньлуне», сенсационное появление Игоря Захаркина в скромной «Югре» и приход Андрея Скабелки в «Авангард». И это еще не все! Пока молчит руководство московского «Динамо», затаился Кирилл Фастовский в «Сибири», выбирающий из нескольких кандидатов. Да и в ЦСКА
ОТСТАВКА — СПАСЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
Факт тренерских перестановок сам по себе неудивителен. Количество отставок по ходу сезона давно превышает все мыслимые пределы. Причины у каждой из них могут быть свои. Но общая тенденция понятна. Для руководителей клубов это чуть ли не первое средство
Есть и более глубокая философия в связи с выбором главного тренера. Каждый руководитель мечтает найти своего Знарка. Человека, который принесет свою систему, позволяющую достигать хороших результатов без масштабных денежных и кадровых вливаний. Так было с нынешним главным тренером СКА и сборной России несколько лет назад в подмосковном ХК МВД, а позднее в «Динамо». Неспроста генеральный директор
Еще месяц назад фаворитом номер один считался Алексей Кудашов. Он, по слухам, и сам хотел оказаться в «Динамо». А если оглянуться назад, то Кудашов играл в составе ХК МВД под руководством Олега Знарка и был капитаном в тот сезон, когда команда сенсационно дошла до финала Кубка Гагарина. В
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ СПАРТАКА И ЦСКА
Если «Динамо» еще не определилось с новым главным, то «Авангард» совершил мощный и кажущийся со стороны на сто процентов своевременным ход, подписав контракт с Андреем Скабелкой. Системным тренером, умеющим развивать молодежь и выжимать максимум из имеющегося состава.
Можно понять и логику руководства «Куньлуня». Кинэн — это величина, а не пенсионер всеканадского значения. Под него легче пригласить в далекий Китай качественных игроков.
Попасть в точку при выборе тренера важнее всего клубам средней руки и аутсайдерам. Только так они могут компенсировать отсутствие достаточного количества игроков высокого уровня. Но иногда со стороны понять политику отдельных команд с точки зрения здравого смысла невозможно. Например, на рынке есть более или менее состоявшиеся специалисты типа Вячеслава Буцаева и Владимира
Ладно «Спартак», гадающий на кофейной гуще и о
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