В поисках нового Знарка

КУБОК ГАГАРИНА В ТЕНИ

Количество новых тренерских назначений и связанных с ними слухов в последние недели бьет все мыслимые рекорды. На второй план отошел даже Кубок Гагарина. Что само по себе аномальное явление. Однако в плей-офф сенсаций почти не было. Финалисты СКА и «Магнитка» добрались до решающей серии без особых проблем, проиграв всего по одному матчу за три раунда. Была пара претензий на судейский скандал, которые погасли, кажется, еще быстрее, чем загорелись. Скука и предсказуемость — худшие соратники зрительского интереса. Зато смотрите, какая информационная волна пошла после отставки Дмитрия Квартальнова. Самого тренера после ухода из ЦСКА сватают чуть ли не в пять клубов. На его место в столицу мог вернуться Вячеслав Быков. Совершенно непонятно, что будет в «Ак Барсе». Шансы Зинэтулы Билялетдинова остаться на своей нынешней должности ничтожно малы. Молва крутится вокруг все тех же фамилий — Квартальнова и Быкова. Какая интрига!

Ожидание громких трансферных новостей — самая благодатная пора, ведь, как известно, предвкушение даже слаще достигнутой цели. Но и от уже состоявшихся подписаний захватывает дух. Мудрейший финн Эркка Вестерлунд в «Салавате», ставка на знаменитого канадца Майка Кинэна в «Куньлуне», сенсационное появление Игоря Захаркина в скромной «Югре» и приход Андрея Скабелки в «Авангард». И это еще не все! Пока молчит руководство московского «Динамо», затаился Кирилл Фастовский в «Сибири», выбирающий из нескольких кандидатов. Да и в ЦСКА почему-то не спешат объявлять Андрея Николишина, а в «Спартаке» Вадима Епанчинцева. Может, здесь тоже будут сюрпризы?

ОТСТАВКА — СПАСЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Факт тренерских перестановок сам по себе неудивителен. Количество отставок по ходу сезона давно превышает все мыслимые пределы. Причины у каждой из них могут быть свои. Но общая тенденция понятна. Для руководителей клубов это чуть ли не первое средство что-либо изменить. Во-первых, ты показываешь всем, что не сидишь сложа руки и пытаешься улучшить положение дел. Во-вторых, снимаешь с себя ответственность за результат, перекладывая ее на плечи тренера. В-третьих, это самый простой способ встряхнуть ситуацию. Иногда даже такого минимума достаточно, чтобы все стало на свои места. Год назад было очевидно, что в «Динамо» Харийс Витолиньш потерял контакт с игроками. Необходимо было что-то поменять. Сергей Орешкин к своим 54 годам успел поработать в Молодежной лиге и совсем немного в Высшей. Но его приход и либеральный подход к делу позволил команде раскрепоститься и закончить регулярный сезон на подъеме.

Есть и более глубокая философия в связи с выбором главного тренера. Каждый руководитель мечтает найти своего Знарка. Человека, который принесет свою систему, позволяющую достигать хороших результатов без масштабных денежных и кадровых вливаний. Так было с нынешним главным тренером СКА и сборной России несколько лет назад в подмосковном ХК МВД, а позднее в «Динамо». Неспроста генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов ищет похожего если не по духу, то по организации работы специалиста.

Еще месяц назад фаворитом номер один считался Алексей Кудашов. Он, по слухам, и сам хотел оказаться в «Динамо». А если оглянуться назад, то Кудашов играл в составе ХК МВД под руководством Олега Знарка и был капитаном в тот сезон, когда команда сенсационно дошла до финала Кубка Гагарина. В плей-офф из-за травмы ему так и не довелось принять участие. Это время он использовал с максимальной пользой для своего будущего. Кудашов помогал тренерскому штабу, анализируя отдельные моменты в игре соперников. Сейчас один плей-офф перевернул ситуацию. Расставаться с растущим на глазах тренером — вселенская глупость. «Локомотив» добра от добра искать не стал и ведет со специалистом переговоры.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ СПАРТАКА И ЦСКА

Если «Динамо» еще не определилось с новым главным, то «Авангард» совершил мощный и кажущийся со стороны на сто процентов своевременным ход, подписав контракт с Андреем Скабелкой. Системным тренером, умеющим развивать молодежь и выжимать максимум из имеющегося состава.

Можно понять и логику руководства «Куньлуня». Кинэн — это величина, а не пенсионер всеканадского значения. Под него легче пригласить в далекий Китай качественных игроков.

Попасть в точку при выборе тренера важнее всего клубам средней руки и аутсайдерам. Только так они могут компенсировать отсутствие достаточного количества игроков высокого уровня. Но иногда со стороны понять политику отдельных команд с точки зрения здравого смысла невозможно. Например, на рынке есть более или менее состоявшиеся специалисты типа Вячеслава Буцаева и Владимира Юрзинова-младшего. Любой из них стал бы неплохим вариантом для не хватающего с неба звезд «Спартака». Но его руководство делает совершенно непонятный ход и снова зовет тренера, у которого нет ничего за душой. Герман Титов хотя бы на уровне КХЛ работал до прихода в столичный клуб. А чем заслужили доверие Алексей Ярушкин и сейчас Вадим Епанчинцев, не показавший ничего выдающегося в ВХЛ в «Сарыарке», понять сложно.