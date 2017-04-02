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2 апреля 2017, 20:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Самые прелестные болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до СКА

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.

Самые прелестные болельщицы недели КХЛ. От Ак Барса до СКА - Фото Увеличить
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В розыгрыше Кубка Гагарина завершились финалы конференций. На Западе СКА уверенно разобрался с «Локомотивом», а «Магнитка» была сильнее «Ак Барса». Впервые в истории КХЛ финалы конференций завершились с одинаковым счётом — 4−0. Тем не менее лига и участники финала не захотели переносить сроки финальной серии, и первый матч между «Магниткой» и СКА состоится в ранее запланированный срок — 8 апреля. Пока же предлагаем вам полюбоваться самыми эффектными болельщицами финальных серий Западной и Восточных конференций КХЛ. Эмитация

СКА — «Локомотив»

«Металлург» Мг — «Ак Барс»
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