Самые прелестные болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до СКА
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.
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В розыгрыше Кубка Гагарина завершились финалы конференций. На Западе СКА уверенно разобрался с «Локомотивом», а «Магнитка» была сильнее «Ак Барса». Впервые в истории КХЛ финалы конференций завершились с одинаковым счётом — 4−0. Тем не менее лига и участники финала не захотели переносить сроки финальной серии, и первый матч между «Магниткой» и СКА состоится в ранее запланированный срок — 8 апреля. Пока же предлагаем вам полюбоваться самыми эффектными болельщицами финальных серий Западной и Восточных конференций КХЛ. Эмитация
СКА — «Локомотив»
«Металлург» Мг — «Ак Барс»
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