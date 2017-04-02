«Салават Юлаев» не будет предлагать новый контракт вратарю Гаврилову

Нынешнее соглашение Гаврилова с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля.

«Мы не будем предлагать ему новый контракт. Андрей хорошо отыграл, мы благодарны ему за этот сезон, но у нас просто другие планы», — заявил Вайсфельд.

Гаврилов перешел в уфимский клуб перед началом сезона-2016/17 и провел 26 матчей. «Салават Юлаев» вышел в 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.

В пятницу клуб сообщил о продлении контрактов с нападающими Теему Хартикайненом и Игорем Макаровым. «Очень важно, что Хартикайнен и Макаров остались. Хартикайнен — наш ведущий нападающий. Подписав Макарова, мы сохранили боеспособное звено с Лисиным и Бодровым», — отметил собеседник ТАСС.