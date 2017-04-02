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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29285807/
2 апреля 2017, 17:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Салават Юлаев» не будет предлагать новый контракт вратарю Гаврилову

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» не намерен предлагать новый контракт голкиперу Андрею Гаврилову. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

Нынешнее соглашение Гаврилова с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля.

«Мы не будем предлагать ему новый контракт. Андрей хорошо отыграл, мы благодарны ему за этот сезон, но у нас просто другие планы», — заявил Вайсфельд.

Гаврилов перешел в уфимский клуб перед началом сезона-2016/17 и провел 26 матчей. «Салават Юлаев» вышел в 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.

В пятницу клуб сообщил о продлении контрактов с нападающими Теему Хартикайненом и Игорем Макаровым. «Очень важно, что Хартикайнен и Макаров остались. Хартикайнен — наш ведущий нападающий. Подписав Макарова, мы сохранили боеспособное звено с Лисиным и Бодровым», — отметил собеседник ТАСС.

Салават Юлаев
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Генменеджер «Салавата Юлаев» Вайсфельд подписал с клубом новый контракт на два года

Генменеджер «Салавата Юлаев» Вайсфельд подписал с клубом новый контракт на два года

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соглашение рассчитано на два года. Об этом он собщил ТАСС.
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