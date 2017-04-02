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2 апреля 2017, 17:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Генменеджер «Салавата Юлаев» Вайсфельд подписал с клубом новый контракт на два года

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), соглашение рассчитано на два года. Об этом он собщил ТАСС.

Вайсфельд занимает пост генерального менеджера уфимского клуба с апреля 2015 года. Увеличить
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«Да, контракт продлен, срок соглашения рассчитан на два года», — заявил Вайсфельд.

Вайсфельд занимает пост генерального менеджера уфимского клуба с апреля 2015 года.

Салават Юлаев
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Новости КХЛ

«Салават Юлаев» не будет предлагать новый контракт вратарю Гаврилову

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» не намерен предлагать новый контракт голкиперу Андрею Гаврилову. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
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