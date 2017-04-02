Кошечкин подпишет новый контракт с «Магниткой»
34-летний голкипер Василий Кошечкин договорился об условиях продления контракта с магнитогорским «Металлургом».
Таким образом, Кошечкин не покинет уральский клуб по окончании нынешнего сезона. Вратарь мог стать неограниченно свободным агентом и подписать соглашение с любой командой.
Василий дважды завоевывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016). А будучи игроком сборной России, в 2009 году он стал чемпионом мира.
Напомним, в финале
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