Кошечкин подпишет новый контракт с «Магниткой»

Таким образом, Кошечкин не покинет уральский клуб по окончании нынешнего сезона. Вратарь мог стать неограниченно свободным агентом и подписать соглашение с любой командой.

Василий дважды завоевывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016). А будучи игроком сборной России, в 2009 году он стал чемпионом мира.