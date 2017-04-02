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2 апреля 2017, 16:17 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Кошечкин подпишет новый контракт с «Магниткой»

34-летний голкипер Василий Кошечкин договорился об условиях продления контракта с магнитогорским «Металлургом».

Таким образом, Кошечкин не покинет уральский клуб по окончании нынешнего сезона. Вратарь мог стать неограниченно свободным агентом и подписать соглашение с любой командой.

Василий дважды завоевывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016). А будучи игроком сборной России, в 2009 году он стал чемпионом мира.

Напомним, в финале плей-офф сезона-2016/17 «Магнитка» сразится со СКА.

Металлург Мг
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