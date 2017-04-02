Нужно ли сокращать КХЛ и убирать «Югру» с «Кузней»? Мнение экспертов
Новиков, Гуськов, Светлов, Гомоляко, Сушинский, Кожевников и Бадюков — о возможном сокращении КХЛ и уходе «Кузни» и «Югры».
В последнее время в КХЛ заговорили о возможном сокращении количества клубов. В частности, есть вопросы по «Югре» и новокузнецкому «Металлургу». По этому поводу высказали мнения заслуженный тренер России Юрий Новиков, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, олимпийский чемпион Сергей Светлов, бывший
Нужно ли сокращать количество клубов в КХЛ?
Новиков: Против сокращения, но пока мы не разберёмся в роли тренера и квалификации менеджеров, будем идти по пути, когда развития хоккея на высшем уровне не будет. Мы должны думать о детях, которые приходят в школы, чтобы они играли в первую очередь в местных командах. Кадры решают всё. Система справляется с количеством команд, она отлажена, всё работает — нужно отдать должное КХЛ и ФХР, потому что организовать такое соревнование непросто.
Гуськов: Если будем сокращать количество клубов, то многие регионы останутся без большого хоккея. Правильно ли это по отношению к мальчишкам, которые мечтают стать хоккеистами? Наверное, нет. Нужно помогать тем клубам, которые оказались в сложной ситуации, именно это должно стать приоритетом. Убрать команду легче всего. Если клубов в КХЛ станет меньше, то должно возрасти качество хоккея. Но исключение
Светлов: Я думаю, команд в КХЛ достаточно, менять ничего не надо.
Гомоляко: Лигу надо сокращать, но я бы ещё отменил лимит на легионеров, тогда будет отличная конкуренция в командах. Сразу убрать клубов шесть будет слишком сильно, но нужно с
Сушинский: Лигу не надо сокращать просто так, если у клуба недостаточно финансирования. По крайней мере, я не думаю, что есть задача выкинуть
Кожевников: Сейчас в принципе оптимальное число команд в лиге. Проблема только в том, что есть финансово неблагополучные клубы,
Бадюков: Ни в коем случае нельзя сокращать. Думаю, ничего и не произойдёт. Это не правильно. Хоккей для регионов очень важен. Федеральные деньги, откуда и идут большие спонсоры, не будут выделять, если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге. Деньги идут именно под КХЛ, это бренд, который привлекает средства и массовость. В нашей стране лучше всего, чтобы как можно больше регионов было задействовано под брендом КХЛ. Другой вопрос, как менеджмент распоряжается средствами. Но разговоры о том, что в нашей лиге невысокий уровень
Должны ли «Югра» и «Кузня» играть в КХЛ?
Новиков: Однозначно должны играть. За всеми бедами «Кузни», «Югры» и других команд из нижней части таблицы стоит безграмотный менеджмент, который неизвестно, какие задачи решает, но точно неспортивные. Чем слабее команда, тем выше должна быть квалификация тренеров, менеджеров, должен быть единый коллектив и тогда будут другие результаты. «Кузня» — ярчайший пример, как была развалена команда в угоду местным князькам и
Что касается «Югры», то там был один из сильнейших специалистов по пониманию хоккея — Сергей Шепелев. 10−15 лет назад равных ему не было, я у него многому научился. Такие специалисты должны работать в клубах, а у нас их не пускают. Нужно повышать менеджерскую квалификацию.
Гуськов: Все говорят про низкую посещаемость этих команд, но у нас вообще не так много городов, где собираются аншлаги на матчах КХЛ. В целом по стране лишь единицы арен забиваются до отказа. В
Светлов: «Кузня» поставляет очень много хороших игроков в КХЛ. Там довольно хорошо работает школа. Если команда пропадёт, то школа перестанет хорошо функционировать, поэтому я считаю, что Новокузнецк нужно оставить. Что касается «Югры», то там свой край, свои люди и свои болельщики, которые ходят и болеют за команду. Это социальный проект, так что, я думаю, что это совсем плохо — закрывать такие клубы. Если есть возможность их сохранить — нужно это делать.
Гомоляко: Не хотел бы конкретизировать клубы. «Кузня» — это кузница хоккея, много хоккеистов вышло. Но если они не конкурентоспособны, если у них нет денег, то может надо пару сезонов посидеть в ВХЛ. В своё время так было с «Трактором», когда вылетели из Суперлиги, не было денег. Потом, благодаря губернатору Михаилу Юревичу клуб возродился и сейчас хорошо существует. Так может и для «Югры» будет полезно.
Сушинский: Почему нет? Они такие же команды, как и СКА. У них такие же зрители, которые хотят ходить на красивый хоккей и смотреть на именитых игроков, болеть за свою команду. Поэтому лишать их этого будет неправильно
Кожевников: Эти команды практически с самого начало в лиге. Если с финансами будет всё в порядке, то, конечно, должны оставаться в КХЛ. Вот «Кузня» сейчас обещает, что с финансами будет всё в порядке, а потом опять будут мучиться. Если бы «Кузня» и «Югра» играли в ВХЛ, то наш хоккей ничего бы не потерял.
Бадюков: Конечно, должны. Посещаемость, может быть, у этих клубов и невысокая, но просто в этих городах не так много людей живёт. В
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