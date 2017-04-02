Нужно ли сокращать КХЛ и убирать «Югру» с «Кузней»? Мнение экспертов

В последнее время в КХЛ заговорили о возможном сокращении количества клубов. В частности, есть вопросы по «Югре» и новокузнецкому «Металлургу». По этому поводу высказали мнения заслуженный тренер России Юрий Новиков, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, олимпийский чемпион Сергей Светлов, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко, бывший форвард омского «Авангарда» и СКА Максим Сушинский, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков.



Нужно ли сокращать количество клубов в КХЛ?



Новиков: Против сокращения, но пока мы не разберёмся в роли тренера и квалификации менеджеров, будем идти по пути, когда развития хоккея на высшем уровне не будет. Мы должны думать о детях, которые приходят в школы, чтобы они играли в первую очередь в местных командах. Кадры решают всё. Система справляется с количеством команд, она отлажена, всё работает — нужно отдать должное КХЛ и ФХР, потому что организовать такое соревнование непросто.



Гуськов: Если будем сокращать количество клубов, то многие регионы останутся без большого хоккея. Правильно ли это по отношению к мальчишкам, которые мечтают стать хоккеистами? Наверное, нет. Нужно помогать тем клубам, которые оказались в сложной ситуации, именно это должно стать приоритетом. Убрать команду легче всего. Если клубов в КХЛ станет меньше, то должно возрасти качество хоккея. Но исключение двух-трёх клубов никак не отразится на уровне лиги. Если сокращать, то не на такое количество клубов.

Светлов: Я думаю, команд в КХЛ достаточно, менять ничего не надо.



Гомоляко: Лигу надо сокращать, но я бы ещё отменил лимит на легионеров, тогда будет отличная конкуренция в командах. Сразу убрать клубов шесть будет слишком сильно, но нужно с чего-то начинать. Сейчас у нас почти 29 клубов, 24 может быть идеальным количеством. Если сокращать, надо будет не только наши клубы убирать. Тот же «Медвешчак» — ну что это? Иностранные клубы должны создавать конкуренцию, а не просто так.



Сушинский: Лигу не надо сокращать просто так, если у клуба недостаточно финансирования. По крайней мере, я не думаю, что есть задача выкинуть какие-то клубы. Конечно, для уровня хоккея не очень полезно, когда есть клубы с маленькими бюджетами. Корректировка практически невозможна, существует большая разница между клубами.



Кожевников: Сейчас в принципе оптимальное число команд в лиге. Проблема только в том, что есть финансово неблагополучные клубы, из-за этого постоянно в напряжении игроки, лига, федерация, профсоюз. Сначала команды дают финансовые гарантии, а потом хоккеисты по полгода без зарплаты сидят. Нужно стремиться решить эти проблемы, а не просто сокращать количество клубов. Проблема глобальнее.



Бадюков: Ни в коем случае нельзя сокращать. Думаю, ничего и не произойдёт. Это не правильно. Хоккей для регионов очень важен. Федеральные деньги, откуда и идут большие спонсоры, не будут выделять, если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге. Деньги идут именно под КХЛ, это бренд, который привлекает средства и массовость. В нашей стране лучше всего, чтобы как можно больше регионов было задействовано под брендом КХЛ. Другой вопрос, как менеджмент распоряжается средствами. Но разговоры о том, что в нашей лиге невысокий уровень из-за большого количества команд, это всё ерунда.



Должны ли «Югра» и «Кузня» играть в КХЛ?



Новиков: Однозначно должны играть. За всеми бедами «Кузни», «Югры» и других команд из нижней части таблицы стоит безграмотный менеджмент, который неизвестно, какие задачи решает, но точно неспортивные. Чем слабее команда, тем выше должна быть квалификация тренеров, менеджеров, должен быть единый коллектив и тогда будут другие результаты. «Кузня» — ярчайший пример, как была развалена команда в угоду местным князькам и каким-то мелким делишкам.