Скабелка: Переговоры с руководством ХК «Авангард» о комплектовании команды уже идут

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«Авангард» 21 марта объявил, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным, а 29 марта новым главным тренером омичей был назначен Скабелка. Утром 2 апреля специалист, ранее работавший с «Сибирью», прилетел в Омск.

«Смотрел все матчи плей-офф (“Авангарда”). Пожелания по составу? Конечно, мы уже начали разговаривать непосредственно по игрокам, по комплектованию команды. По тренерскому штабу информация будет немного позже, сейчас ведутся переговоры. Как определимся — сообщим», — сказал Скабелка, видеоинтервью которого доступно на сайте «Авангарда».

«Первоочередная задача — познакомиться с игроками, вникнуть в структуру клуба, познакомиться с персоналом. Провести трехнедельный сбор. Первую неделю будем тренироваться все вместе, ну, а дальше посмотрим — может быть, кого-то освободим, есть ребята кто постарше. Нам очень важно посмотреть молодежь, наш ближайший резерв, на кого мы можем рассчитывать в следующем сезоне», — добавил тренер.