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2 апреля 2017, 10:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Скабелка: Переговоры с руководством ХК «Авангард» о комплектовании команды уже идут

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка заявил, что уже начал переговоры с руководством омского хоккейного клуба о комплектовании команды.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Главный тренер Авангарда Андрей <span class=error>Скабелка</span> заявил что уже начал переговоры с руководством омского хоккейного клуба о комплектовании команды. Увеличить
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«Авангард» 21 марта объявил, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным, а 29 марта новым главным тренером омичей был назначен Скабелка. Утром 2 апреля специалист, ранее работавший с «Сибирью», прилетел в Омск.

«Смотрел все матчи плей-офф (“Авангарда”). Пожелания по составу? Конечно, мы уже начали разговаривать непосредственно по игрокам, по комплектованию команды. По тренерскому штабу информация будет немного позже, сейчас ведутся переговоры. Как определимся — сообщим», — сказал Скабелка, видеоинтервью которого доступно на сайте «Авангарда».

«Первоочередная задача — познакомиться с игроками, вникнуть в структуру клуба, познакомиться с персоналом. Провести трехнедельный сбор. Первую неделю будем тренироваться все вместе, ну, а дальше посмотрим — может быть, кого-то освободим, есть ребята кто постарше. Нам очень важно посмотреть молодежь, наш ближайший резерв, на кого мы можем рассчитывать в следующем сезоне», — добавил тренер.

В текущем сезоне КХЛ «Авангард» по итогам «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде по сумме шести матчей уступил казанскому «Ак Барсу».

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