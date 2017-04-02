Скабелка: Переговоры с руководством ХК «Авангард» о комплектовании команды уже идут
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка заявил, что уже начал переговоры с руководством омского хоккейного клуба о комплектовании команды.
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«Авангард» 21 марта объявил, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Федором Канарейкиным, а 29 марта новым главным тренером омичей был назначен Скабелка. Утром 2 апреля специалист, ранее работавший с «Сибирью», прилетел в Омск.
«Смотрел все матчи
«Первоочередная задача — познакомиться с игроками, вникнуть в структуру клуба, познакомиться с персоналом. Провести трехнедельный сбор. Первую неделю будем тренироваться все вместе, ну, а дальше посмотрим — может быть,
В текущем сезоне КХЛ «Авангард» по итогам «регулярки» занял второе место в Восточной конференции и вышел в
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