Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), одержавший победы во всех девяти проведенных матчах, в том числе две — на ноль. Голкипер «Магнитки» отразил 95,73 процента бросков при коэффициенте надежности 1,53 гола за игру.

Лучшим защитником признан Владислав Гавриков («Локомотив»), в 11 матчах набравший 3 (1+2) очка. Защитник ярославцев не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе +3. Его шайба в ворота ЦСКА в пятом, гостевом матче серии плей-офф стала победной. Также на счету 21-летнего защитника 8 силовых приемов и 10 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), одержавший с командой победы во всех девяти проведенных матчах. Нападающий «Магнитки» забросил в них 14 шайб (лучший результат месяца в лиге) и сделал 4 результативные передачи при показателе полезности +10. На его счету хет-трики в трех поединках серий плей-офф — против «Куньлуня» и «Барыса» (два), а также дубль в третьем матче финальной серии «Востока» против «Ак Барса». Зарипов забрасывал шайбы в семи из девяти матчей марта.