Кошечкин, Гавриков и Зарипов — лучшие игроки КХЛ в марте
КХЛ назвала лучших игроков лиги в марте.
Лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), одержавший победы во всех девяти проведенных матчах, в том числе две — на ноль. Голкипер «Магнитки» отразил 95,73 процента бросков при коэффициенте надежности 1,53 гола за игру.
Лучшим защитником признан Владислав Гавриков («Локомотив»), в 11 матчах набравший 3 (1+2) очка. Защитник ярославцев не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе +3. Его шайба в ворота ЦСКА в пятом, гостевом матче серии
Лучшим нападающим признан Данис Зарипов («Металлург» Мг), одержавший с командой победы во всех девяти проведенных матчах. Нападающий «Магнитки» забросил в них 14 шайб (лучший результат месяца в лиге) и сделал 4 результативные передачи при показателе полезности +10. На его счету
Лучшим новичком признан защитник Григорий Дронов («Металлург» Мг), принявший участие в 7 из 9 матчей серий
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