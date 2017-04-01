Опыт, хитрый Величкин и гений Мозякин. Почему «Магнитка» выиграет у СКА

Огромный опыт

С учётом чемпионатов России, Магнитогорск в 19-й раз подряд играет в плей-офф. Подобным достижением может похвастать только Казань, а также Ярославль (за исключением сезона-2011/12). «Магнитка» накопила огромный опыт, за время существования КХЛ выиграла два кубка Гагарина и теперь всерьёз замахнётся на третий. СКА, с учётом чемпионатов России, в 12-й раз играет в плей-офф, в активе у «армейцев» есть и один кубок Гагарина, завоёванный при Вячеславе Быкове и Игоре Захаркине. Такие вещи не могут не сказываться на столь серьёзной стадии, поэтому здесь «Магнитка» на ступень выше соперника. И это причина очень весомая.

Цитата Вратарь в плей-офф – даже больше чем полкоманды. В этой связи надежды магнитогорских болельщиков связаны с Василием Кошечкиным.





Мозякин и Зарипов — в отличной форме, а Ковальчук и Дацюк?

У «Металлурга» по сравнению с прошлым сезоном почти не поменялся состав, а форварды и лидеры «Магнитки» Сергей Мозякин и Данис Зарипов находятся в отличной форме, показывая именно тот хоккей, которого от них ждут. Мозякин, забросив 54-ю шайбу, и вовсе побил легендарный рекорд Вениамина Александрова, державшийся более полувека. У Зарипова 15 голов в 13 матчах, 36-летний хоккеист и не думает сбавлять темп, явно наигрывая на новый контракт. А капитану СКА Павлу Дацюку прооперировали колено, и в финале он вряд ли сыграет. Да и Илья Ковальчук, есть ощущение, выступает через боль, плюс потерялся без надёжного партнёра. Да, у СКА в целом стабильнее звенья, а у «Металлурга» в основном отличается одна тройка. Но это уже другой разговор. По персоналиям «Металлург» выглядит мощнее.

Цитата Форварды и лидеры «Магнитки» Сергей Мозякин и Данис Зарипов находятся в отличной форме, показывая именно тот хоккей, которого от них ждут.





Хитрость Геннадия Величкина

Пока первый вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин ведёт себя спокойно. А смысл поднимать шум? Команда за три серии проиграла всего в одной встрече — в Пекине «Куньлуню». «Барыс» и «Ак Барс» пройдены на одном дыхании. Но мы прекрасно знаем, что в случае каких-либо проблем Величкин моментально встанет за клуб горой, а его слово будет очень весомым аргументом. С Геннадием Ивановичем лучше не влезать в информационные войны и не злить его, иначе не поздоровится любому сопернику. Подобного рода хитрость и сноровка, применённые в нужном месте и в нужное время, много раз способствовали общему триумфу уральцев. Это только кажется, что заявления в СМИ можно пропустить мимо ушей. На деле всегда выходит иначе. Особенно в плей-офф.



Гигант Василий Кошечкин

Вратарь в плей-офф — даже больше чем полкоманды. В этой связи надежды магнитогорских болельщиков связаны с Василием Кошечкиным, который довольно успешно выступает в нынешнем плей-офф. Поначалу Кошечкин нервничал, где-то ошибался, но сейчас сильно прибавил и к финалу обещает быть в оптимальной форме. Помогает и защита, не позволяющая расстреливать своего голкипера с разных позиций. У СКА в плане вратарей видится проблема. Травму получил Микко Коскинен, а ведь именно на него решили сделать ставку. Непонятно, восстановится ли он к финалу, а если и восстановится, то в какой форме будет находиться. а сравнивать кубковый опыт Игоря Шестёркина и Василия Кошечкина просто смешно. Психология и мастерство будут на стороне стража ворот уральского клуба.

Цитата С Геннадием Величкиным лучше не влезать в информационные войны и не злить его, иначе не поздоровится любому сопернику.