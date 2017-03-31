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31 марта 2017, 22:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» 15 апреля закроет сезон и сыграет дружеский матч с ХК МВД

15 апреля в «ВТБ Ледовом дворце» московское «Динамо» проведёт церемонию торжественного закрытия сезона-2016/217.

Начало церемонии — в 13:00 мск.

В рамках уже ставшего традиционным мероприятия состоится дружеский матч между «Динамо» и ХК МВД, после которого все желающие смогут встретиться с игроками, тренерами и представителями руководства клуба, пообщаться с любимой командой в неформальной обстановке, сфотографироваться и получить автографы своих кумиров.

Вход в «ВТБ Ледовый дворец» будет осуществляться по пригласительным, которые можно получить в офисе ХК «Динамо» (ул. Восточная, д. 2. к. 2) с 10 по 13 апреля с 11:30 до 19:30, а также в кассах арены «ВТБ Ледового дворца» 14 апреля с 16:00 до 21:00 и 15 апреля с 11:30 до 13:30.

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Сафронов: ХК «Динамо» закроет сезон матчем с болельщиками 15 апреля

Сафронов: ХК «Динамо» закроет сезон матчем с болельщиками 15 апреля

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Динамо» проведет торжественное закрытие сезона, встретившись в матче с болельщиками 15 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.
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