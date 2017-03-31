Московское «Динамо» 15 апреля закроет сезон и сыграет дружеский матч с ХК МВД

Начало церемонии — в 13:00 мск.



В рамках уже ставшего традиционным мероприятия состоится дружеский матч между «Динамо» и ХК МВД, после которого все желающие смогут встретиться с игроками, тренерами и представителями руководства клуба, пообщаться с любимой командой в неформальной обстановке, сфотографироваться и получить автографы своих кумиров.



Вход в «ВТБ Ледовый дворец» будет осуществляться по пригласительным, которые можно получить в офисе ХК «Динамо» (ул. Восточная, д. 2. к. 2) с 10 по 13 апреля с 11:30 до 19:30, а также в кассах арены «ВТБ Ледового дворца» 14 апреля с 16:00 до 21:00 и 15 апреля с 11:30 до 13:30.