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31 марта 2017, 20:55 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Агент Ткачева: Не рассматриваем для Владимира вариант с «Торонто». СКА? Пока без комментариев

Агент нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева Юрий Николаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о вариантах продолжения карьеры форварда.

— Правда, что СКА интересуется Ткачевым?
— Пока не готов пока комментировать эту информацию.

— В СМИ появилась информация о том, что «Торонто» среди клубов НХЛ лидирует в борьбе за форварда.
— Могу гарантировать, что «Торонто» мы не будем рассматривать. Вы видели, сколько у них проспектов центральных нападающих? Отдавать ведущих игроков «Ак Барса» туда никто не будет, — сказал Николаев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что СКА интересуется Ткачевым.

Действующий контракт 23-летнего форварда со СКА истекает 30 апреля, после чего он станет ограниченно свободным агентом.

Отметим, что главный тренер СКА Олег Знарок регулярно вызывал Ткачева в сборную России в нынешнем сезоне. Форвард «Ак Барса» сыграл на всех трех этапах Евротура и набрал 7 (3+4) очков в девяти матчах.

В нынешнем сезоне КХЛ Ткачев набрал 32 (15+17) очка в 58 матчах при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафа.

В 15 матчах плей-офф нападающий отметился 11 (2+9) очками за результативность показателем полезности «-3» и двумя минутами штрафа.

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