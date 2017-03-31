В «Адмирале» задержки по зарплате
Как стало известно «СЭ», небольшие финансовые трудности возникли у «Адмирала».
Так, хоккеисты команды озабочены тем, что с января не получали зарплату, а сейчас уже конец марта и денег нет. Более того, существуют проблемы по премиальным. Напомним, что в этом сезоне клуб из Владивостока вышел в
— Это не совсем правда, — комментирует ситуацию генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов. — За январь ребятам заплатили половину. Сейчас еще идет март и говорить о двухмесячной зарплате не совсем корректно.
— А премии?
— Никаких премий в этом сезоне обещано и не было, — утверждает Мухометов. — Это все уже на усмотрение руководства. Если они захотят поощрить игроков за выход в
Хоккеисты же говорят, что премии должны еще за прошлый сезон, а по этому сезону у них и правда нет вопросов.
— До окончания срока действия контрактов все долги будут погашены, — обещает Мухометов. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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