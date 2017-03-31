«Витязь» продлил контракт с тренером Равилем Якубовым
«Витязь» продлил контракт с тренером Равилем Якубовым, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее новый контракт подписал главный тренер команды Валерий Белов.
«Думаем о следующем сезоне. Будет время отдохнуть, подумать и поработать. Действительно, было предложение от “Югры”, но, взвесив все за и против, я принял решение остаться здесь. Конечно, было бы интересно поработать главным тренером, как мне предлагали в “Югре”, но я остаюсь в клубе.
Всегда говорят — добиться
Якубов работает в «Витязе» с 2013 года. В сезоне-2016/17 под руководством главного тренера Валерия Белова подмосковная команда впервые в истории вышла в
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