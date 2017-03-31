ХК «Локомотив» ведет переговоры с тренером Кудашовым о новом контракте

Срок действующего контракта Кудашова истекает в конце апреля. «Локомотив» под его руководством в нынешнем сезоне дошел до финала Западной конференции, где уступил в четырех матчах СКА. На предыдущей стадии ярославцы обыграли победителя регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА.

«Руководство клуба, я имею в виду президента, ведет переговоры. Все станет известно в ближайшее время», — сказал Лукин.

45-летний специалист возглавляет «Локомотив» с 2015 года.