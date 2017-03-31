ХК «Локомотив» ведет переговоры с тренером Кудашовым о новом контракте
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» ведет переговоры с главным тренером команды Алексеем Кудашовым по поводу заключения нового соглашения. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер ярославского клуба Юрий Лукин.
Срок действующего контракта Кудашова истекает в конце апреля. «Локомотив» под его руководством в нынешнем сезоне дошел до финала Западной конференции, где уступил в четырех матчах СКА. На предыдущей стадии ярославцы обыграли победителя регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА.
«Руководство клуба, я имею в виду президента, ведет переговоры. Все станет известно в ближайшее время», — сказал Лукин.
45-летний специалист возглавляет «Локомотив» с 2015 года.
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