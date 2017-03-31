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31 марта 2017, 16:34 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Майоров: У нас тут не Кубок Стэнли, чтобы сроки финала переносить

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение КХЛ начать финал Кубка Гагарина в запланированные сроки — 8 апреля.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение <span class=error>КХЛ</span> начать финал Кубка <span class=error>Гагарина</span> в запланированные сроки — 8 апреля. Увеличить
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Сегодня КХЛ сообщила, что не собирается переносить начало финала Кубка Гагарина. Битва за главный трофей начнется 8 апреля в Магнитогорске. Объяснило свое решение лига договорами с телевидением и травмами игроков, которые надо бы подлечить. Ну, а кроме того, ни СКА, ни «Магнитка» не обращались в КХЛ с просьбой передвинуть сроки финала.

Таким образом, в разгар плей-офф Россия на восемь дней осталась без хоккея. Хорошо это или плохо? И есть ли тут вообще проблема?

Порассуждать об этом «Советский спорт» предложил нашему эксперту Борису Майорову.

— Тут дело не только в желании клубов начать финал раньше или позже, — отмечает Майоров. — Здесь крепко завязано еще и телевидение, которое не любит, а зачастую уже и не может ломать запланированную сетку. Допускаю, что и у ледовых дворцов есть свои планы на первые дни апреля, которые нельзя рушить.

У нас все же не Северная Америка. Это там во время Кубка Стэнли все ему подчинено и потому сроки начала серий часто сдвигаются в подобных случаях, чтобы сократить паузы в турнире. Но за океаном и дворцы в основном принадлежат клубам. Там они сами себе хозяева.

Конечно, пауза в восемь дней сейчас, мягко говоря, неуместна. Поскольку и СКА, и «Магнитка» потратили не слишком много сил, чтобы выйти в финал. А с другой стороны ничего страшного. Пусть команды тренируются! И начнут финал свежими.

Фанаты тоже не думаю, что сильно остынут. Им есть, чем заняться! Ведь к их услугам его величество футбол. Тем более, что болеют за клубы, как правило, одни и те же люди. Что в хоккей, что в футбол.

Единственный, кто может сожалеть о том, что финал не начнут пораньше — это главный тренер сборной России Олег Знарок. Вот ему бы эти несколько дней перекинутые на подготовку сборной к чемпионату мира, конечно, не помешали бы! Для национальной сборной лучше, чтобы финал завершился как можно раньше.

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