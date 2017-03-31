Борис Майоров: У нас тут не Кубок Стэнли, чтобы сроки финала переносить
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение КХЛ начать финал Кубка Гагарина в запланированные сроки — 8 апреля.
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Сегодня КХЛ сообщила, что не собирается переносить начало финала Кубка Гагарина. Битва за главный трофей начнется 8 апреля в Магнитогорске. Объяснило свое решение лига договорами с телевидением и травмами игроков, которые надо бы подлечить. Ну, а кроме того, ни СКА, ни «Магнитка» не обращались в КХЛ с просьбой передвинуть сроки финала.
Таким образом, в разгар
Порассуждать об этом «Советский спорт» предложил нашему эксперту Борису Майорову.
— Тут дело не только в желании клубов начать финал раньше или позже, — отмечает Майоров. — Здесь крепко завязано еще и телевидение, которое не любит, а зачастую уже и не может ломать запланированную сетку. Допускаю, что и у ледовых дворцов есть свои планы на первые дни апреля, которые нельзя рушить.
У нас все же не Северная Америка. Это там во время Кубка Стэнли все ему подчинено и потому сроки начала серий часто сдвигаются в подобных случаях, чтобы сократить паузы в турнире. Но за океаном и дворцы в основном принадлежат клубам. Там они сами себе хозяева.
Конечно, пауза в восемь дней сейчас, мягко говоря, неуместна. Поскольку и СКА, и «Магнитка» потратили не слишком много сил, чтобы выйти в финал. А с другой стороны ничего страшного. Пусть команды тренируются! И начнут финал свежими.
Фанаты тоже не думаю, что сильно остынут. Им есть, чем заняться! Ведь к их услугам его величество футбол. Тем более, что болеют за клубы, как правило, одни и те же люди. Что в хоккей, что в футбол.
Единственный, кто может сожалеть о том, что финал не начнут пораньше — это главный тренер сборной России Олег Знарок. Вот ему бы эти несколько дней перекинутые на подготовку сборной к чемпионату мира, конечно, не помешали бы! Для национальной сборной лучше, чтобы финал завершился как можно раньше.
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