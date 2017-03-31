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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29272050/
31 марта 2017, 16:38 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

ХК «Адмирал» не платит своим хоккеистам

Хоккеисты «Адмирала» несколько месяцев не получают зарплату.

Как стало известно «Советскому спорту», от источника близко знакомого с ситуацией, игроки хоккейного клуба «Адмирал» вот уже несколько месяцев не получают зарплату. Задолженность клуба перед хоккеистами составляет более двух месяцев. Последняя выплата производилась в январе и составила лишь 50% от заработанной платы. Судя по всему, руководство клуба в ближайшее время не планирует погашать долги перед хоккеистами, так как, никаких диалогов с игроками дальневосточной команды по этому вопросу не ведется.

Напомним, «Адмирал» занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Моряки» уступили омскому «Авангарду» 2−4 в серии.

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