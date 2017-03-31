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31 марта 2017, 15:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Источник: Квартальнов возглавит ХК «Сибирь» или сделает годичную паузу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов либо вернется в «Сибирь», либо на год сделает паузу в своей тренерской карьере. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Ранее СМИ сообщили, что Квартальнов с большой долей вероятности возглавит «Ак Барс», а нынешний главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов перейдет на одну из руководящих должностей в клубе.

«Квартальнова в “Ак Барсе” не будет. Он либо вернется в “Сибирь”, либо сделает паузу на год», — сообщил источник.

«Сибирь» находится без главного тренера после того, как с клубом расторг контракт белорусский специалист Андрей Скабелка. Генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский не стал комментировать информацию о возможном приходе Квартальнова.

Квартальнов с 2012 по 2014 год возглавлял «Сибирь», которая под его руководством дважды выходила в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2014—2017 годах он был главным тренером ЦСКА, который с ним стал чемпионом России (2015), трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ и выходил в финал Кубка Гагарина (2016).

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