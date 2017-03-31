Источник: Квартальнов возглавит ХК «Сибирь» или сделает годичную паузу
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Квартальнов либо вернется в «Сибирь», либо на год сделает паузу в своей тренерской карьере. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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Ранее СМИ сообщили, что Квартальнов с большой долей вероятности возглавит «Ак Барс», а нынешний главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов перейдет на одну из руководящих должностей в клубе.
«Квартальнова в “Ак Барсе” не будет. Он либо вернется в “Сибирь”, либо сделает паузу на год», — сообщил источник.
«Сибирь» находится без главного тренера после того, как с клубом расторг контракт белорусский специалист Андрей Скабелка. Генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский не стал комментировать информацию о возможном приходе Квартальнова.
Квартальнов с 2012 по 2014 год возглавлял «Сибирь», которая под его руководством дважды выходила в
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