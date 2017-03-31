Игрок «Металлурга» Мозякин признан лучшим нападающим третьего раунда плей-офф КХЛ

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Мозякин забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах серии против казанского «Ак Барса», которая завершилась победой «Металлурга» (4−0).

Лучшим вратарем стал игрок СКА Игорь Шестеркин, пропустивший только одну шайбу в трех играх против «Локомотива». Лучшим защитником признан игрок СКА Патрик Херсли, забросивший две шайбы и сделавший две передачи в четырех матчах.

Лучшим новичком признан нападающий «Ак Барса» Максим Лазарев, сыгравший в трех из четырех матчей серии с «Металлургом», 21-летний игрок не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности.