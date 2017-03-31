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31 марта 2017, 15:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Игрок «Металлурга» Мозякин признан лучшим нападающим третьего раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал лучшим игроком на своей позиции в третьем раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игрок Металлурга Мозякин признан лучшим нападающим третьего раунда плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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Мозякин забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах серии против казанского «Ак Барса», которая завершилась победой «Металлурга» (4−0).

Лучшим вратарем стал игрок СКА Игорь Шестеркин, пропустивший только одну шайбу в трех играх против «Локомотива». Лучшим защитником признан игрок СКА Патрик Херсли, забросивший две шайбы и сделавший две передачи в четырех матчах.

Лучшим новичком признан нападающий «Ак Барса» Максим Лазарев, сыгравший в трех из четырех матчей серии с «Металлургом», 21-летний игрок не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности.

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КХЛ подтвердила, что финал Кубка Гагарина пройдет в изначально установленные сроки

КХЛ подтвердила, что финал Кубка Гагарина пройдет в изначально установленные сроки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила, что финальная серия Кубка Гагарина между действующим обладателем трофея магнитогорским «Металлургом» и санкт-петербургским СКА начнется в изначально запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
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