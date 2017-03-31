Вратарь Фаст может перейти из ЦСКА в «Векше»
Вратарь Виктор Фаст может перейти в «Векше». Об этом сообщает Expressen.
Последние два сезона голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. В сезоне-2016/17 он провёл за московскую команду 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 1,69 шайбы в среднем за матч и отразив 92,9% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Фаста 2,69 пропущенных шайбы в среднем за матч и процент отражённых бросков 89,9 в четырёх играх.
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