Вратарь Фаст может перейти из ЦСКА в «Векше»

Последние два сезона голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. В сезоне-2016/17 он провёл за московскую команду 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 1,69 шайбы в среднем за матч и отразив 92,9% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Фаста 2,69 пропущенных шайбы в среднем за матч и процент отражённых бросков 89,9 в четырёх играх.