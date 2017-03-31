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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29270688/
31 марта 2017, 15:04 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ подтвердила, что финал Кубка Гагарина пройдет в изначально установленные сроки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила, что финальная серия Кубка Гагарина между действующим обладателем трофея магнитогорским «Металлургом» и санкт-петербургским СКА начнется в изначально запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Регламент КХЛ нынешнего сезона допускает перенос матчей стадий плей-офф на более ранний срок в случае, если в серии предыдущего раунда отсутствовала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей. В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» выиграл у казанского «Ак Барса», победив со счетом 4−0. Ранее СКА с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива».

«КХЛ приняла решение провести финальную серию Кубка Гагарина сезона-2016/17 в ранее запланированные сроки. Клубы-участники официально не обращались в КХЛ с предложением о переносе дат матчей финала, — говорится в сообщении. — Также лига приняла во внимание то, что пауза дает возможность восстановиться травмированным хоккеистам. Это позволит болельщикам увидеть на льду лучших игроков команд-финалистов».

Ранее вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сказал ТАСС, что перенос начала финала невозможен, поскольку клуб уже продал билеты работникам своего комбината на матчи со СКА, а 6 апреля на домашней арене «Металлурга» запланирован концерт.

По данным пресс-службы, сетка вещания российских и международных телеканалов, транслирующих матчи Кубка Гагарина, сверстана с учетом запланированных сроков проведения финальной серии. «Ее изменение приведет к возникновению логистических и иных проблем, связанных с производством и трансляцией матчей. Таким образом, финальная серия начнется 8 апреля в Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Матчи финальной серии пройдут 8 и 10 апреля в Магнитогорске, 12 и 14 апреля в Санкт-Петербурге, а также, если потребуется, 16 апреля в Магнитогорске, 18 апреля в Санкт-Петербурге и 20 апреля в Магнитогорске.

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Новости КХЛ

ХК «Металлург» против переноса финала Кубка Гагарина на более ранний срок

ХК «Металлург» против переноса финала Кубка Гагарина на более ранний срок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин считает невозможным перенос матчей финальной серии Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА на более ранний срок. Об этом он сообщил ТАСС.
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