КХЛ подтвердила, что финал Кубка Гагарина пройдет в изначально установленные сроки
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подтвердила, что финальная серия Кубка Гагарина между действующим обладателем трофея магнитогорским «Металлургом» и
санкт-петербургским СКА начнется в изначально запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
Регламент КХЛ нынешнего сезона допускает перенос матчей стадий
«КХЛ приняла решение провести финальную серию Кубка Гагарина сезона-2016/17 в ранее запланированные сроки.
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Матчи финальной серии пройдут 8 и 10 апреля в Магнитогорске, 12 и 14 апреля в
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