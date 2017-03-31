Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29270469/
31 марта 2017, 15:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Сафронов: ХК «Динамо» закроет сезон матчем с болельщиками 15 апреля

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Динамо» проведет торжественное закрытие сезона, встретившись в матче с болельщиками 15 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.

«15 апреля мы закрываем сезон. Будет специальный матч с болельщиками, приглашаем их в «ВТБ Ледовый дворец», — сказал он.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло третье место в Западной конференции, а в Кубке Гагарина клуб дошел до ¼ финала, уступив СКА.

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ХК «Динамо» проведет переговоры с вратарем Еременко после его операции

ХК «Динамо» проведет переговоры с вратарем Еременко после его операции

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» будет вести переговоры с вратарем Александром Еременко относительно продления контракта после операции игрока. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.
Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

Без пятой Олимпиады: Плющенко завершил карьеру фигуриста

Источник: Квартальнов возглавит ХК "Сибирь" или сделает годичную паузу

Мутко: Россия 24 апреля объявит ФИФА об абсолютной готовности к Кубку конфедераций