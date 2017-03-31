Сафронов: ХК «Динамо» закроет сезон матчем с болельщиками 15 апреля

«15 апреля мы закрываем сезон. Будет специальный матч с болельщиками, приглашаем их в «ВТБ Ледовый дворец», — сказал он.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло третье место в Западной конференции, а в Кубке Гагарина клуб дошел до ¼ финала, уступив СКА.