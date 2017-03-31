Сафронов: ХК «Динамо» закроет сезон матчем с болельщиками 15 апреля
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Динамо» проведет торжественное закрытие сезона, встретившись в матче с болельщиками 15 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.
«15 апреля мы закрываем сезон. Будет специальный матч с болельщиками, приглашаем их в «ВТБ Ледовый дворец», — сказал он.
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло третье место в Западной конференции, а в Кубке Гагарина клуб дошел до ¼ финала, уступив СКА.
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