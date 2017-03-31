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31 марта 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард ХК «Куньлунь» Виделль продолжит карьеру в челябинском «Тракторе»

МОСКВА, 31 мар — Р-Спорт. Шведский форвард клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Линус Виделль продолжит карьеру в челябинском «Тракторе», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Виделль в сезоне-2016/17 провел 51 матч за «Куньлунь» в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 32 набранными очками (10 шайб и 22 результативные передачи). Ранее в КХЛ 31-летний швед играл за «Югру» из Ханты-Мансийска, череповецкую «Северсталь», рижское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Всего в КХЛ провел 280 игр, набрав 158 очков (51+107).

«Линус Виделль сменит “Куньлунь” на “Трактор”, контракт шведского хоккеиста с челябинцами будет рассчитан на один сезон», — сообщил собеседник агентства.

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