Форвард ХК «Куньлунь» Виделль продолжит карьеру в челябинском «Тракторе»

Виделль в сезоне-2016/17 провел 51 матч за «Куньлунь» в регулярном чемпионате и плей-офф, отметившись 32 набранными очками (10 шайб и 22 результативные передачи). Ранее в КХЛ 31-летний швед играл за «Югру» из Ханты-Мансийска, череповецкую «Северсталь», рижское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Всего в КХЛ провел 280 игр, набрав 158 очков (51+107).

«Линус Виделль сменит “Куньлунь” на “Трактор”, контракт шведского хоккеиста с челябинцами будет рассчитан на один сезон», — сообщил собеседник агентства.