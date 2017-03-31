Форвард ХК «Куньлунь» Виделль продолжит карьеру в челябинском «Тракторе»
МОСКВА, 31 мар —
Р-Спорт. Шведский форвард клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Линус Виделль продолжит карьеру в челябинском «Тракторе», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Виделль в сезоне-2016/17 провел 51 матч за «Куньлунь» в регулярном чемпионате и
«Линус Виделль сменит “Куньлунь” на “Трактор”, контракт шведского хоккеиста с челябинцами будет рассчитан на один сезон», — сообщил собеседник агентства.
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