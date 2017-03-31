ХК «Динамо» проведет переговоры с вратарем Еременко после его операции
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» будет вести переговоры с вратарем Александром Еременко относительно продления контракта после операции игрока. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.
Срок контракта 36-летнего Еременко истекает в апреле. В текущем сезоне вратарь провел за «Динамо» 47 матчей, из них 10 — в
«Александр Еременко сейчас восстанавливается. У него
Голкипер в середине февраля побил рекорд по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны (81), позднее его достижение превзошел вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.