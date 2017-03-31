ХК «Динамо» проведет переговоры с вратарем Еременко после его операции

Срок контракта 36-летнего Еременко истекает в апреле. В текущем сезоне вратарь провел за «Динамо» 47 матчей, из них 10 — в плей-офф КХЛ.

«Александр Еременко сейчас восстанавливается. У него сегодня-завтра должна быть операция, после которой мы будем разговаривать», — сказал Сафронов.

Голкипер в середине февраля побил рекорд по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны (81), позднее его достижение превзошел вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.