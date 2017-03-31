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31 марта 2017, 14:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Динамо» проведет переговоры с вратарем Еременко после его операции

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» будет вести переговоры с вратарем Александром Еременко относительно продления контракта после операции игрока. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Андрей Сафронов.

Срок контракта 36-летнего Еременко истекает в апреле. В текущем сезоне вратарь провел за «Динамо» 47 матчей, из них 10 — в плей-офф КХЛ.

«Александр Еременко сейчас восстанавливается. У него сегодня-завтра должна быть операция, после которой мы будем разговаривать», — сказал Сафронов.

Голкипер в середине февраля побил рекорд по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны (81), позднее его достижение превзошел вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин.

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