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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29269709/
31 марта 2017, 14:17 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Игорь Полыгалов продолжит карьеру в «Тракторе»

Как стало известно «Чемпионату», состав челябинского «Трактора» пополнит 30-летний нападающий Игорь Полыгалов, с которым будет подписан однолетний контракт. Официально о сделке объявят после 30 апреля.

Напомним, что по окончании нынешнего регулярного чемпионата Полыгалов стал одним из тех хоккеистов, с которыми в «Нефтехимике» досрочно расторгли соглашения. В клубе началась оптимизация бюджета.

В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности «-3».

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