Нападающий Игорь Полыгалов продолжит карьеру в «Тракторе»

Напомним, что по окончании нынешнего регулярного чемпионата Полыгалов стал одним из тех хоккеистов, с которыми в «Нефтехимике» досрочно расторгли соглашения. В клубе началась оптимизация бюджета.



В сезоне-2016/17 Полыгалов отыграл за «Нефтехимик» 57 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Коэффициент полезности «-3».