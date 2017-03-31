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31 марта 2017, 14:28 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Металлург» против переноса финала Кубка Гагарина на более ранний срок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин считает невозможным перенос матчей финальной серии Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА на более ранний срок. Об этом он сообщил ТАСС.

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В финале плей-офф КХЛ магнитогорский клуб встретится с санкт-петербургским СКА.

«Мы уже реализовали билеты работникам металлургического комбината, которые работают посменно и специально планируют время для посещения домашних матчей финальной серии. Также 6 апреля запланирован большой концерт, по этой причине хоккейный дворец будет занят», — заявил Величкин.

Регламент КХЛ допускает перенос матчей серии плей-офф на более ранний срок в случае, если в серии предыдущего раунда отсутствовала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей. В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» выиграл у казанского «Ак Барса» со счетом 4−0. Ранее СКА с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива».

«СКА — отличная команда, с хорошей организацией игры, великолепными мастерами в составе и длинной скамейкой. Она это доказала своей игрой, как в чемпионате, так и в плей- офф», — добавил Величкин.

Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

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Игрок «Металлурга» Мозякин признан лучшим нападающим третьего раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал лучшим игроком на своей позиции в третьем раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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