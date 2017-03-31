ХК «Металлург» против переноса финала Кубка Гагарина на более ранний срок

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В финале плей-офф КХЛ магнитогорский клуб встретится с санкт-петербургским СКА.

«Мы уже реализовали билеты работникам металлургического комбината, которые работают посменно и специально планируют время для посещения домашних матчей финальной серии. Также 6 апреля запланирован большой концерт, по этой причине хоккейный дворец будет занят», — заявил Величкин.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Финал, 8.04.2017, 15:00 -:- Металлург Мг СКА

Регламент КХЛ допускает перенос матчей серии плей-офф на более ранний срок в случае, если в серии предыдущего раунда отсутствовала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей. В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» выиграл у казанского «Ак Барса» со счетом 4−0. Ранее СКА с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива».

«СКА — отличная команда, с хорошей организацией игры, великолепными мастерами в составе и длинной скамейкой. Она это доказала своей игрой, как в чемпионате, так и в плей- офф», — добавил Величкин.

Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.