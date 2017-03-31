ХК «Металлург» против переноса финала Кубка Гагарина на более ранний срок
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/.
Вице-президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин считает невозможным перенос матчей финальной серии Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА на более ранний срок. Об этом он сообщил ТАСС.
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В финале
«Мы уже реализовали билеты работникам металлургического комбината, которые работают посменно и специально планируют время для посещения домашних матчей финальной серии. Также 6 апреля запланирован большой концерт, по этой причине хоккейный дворец будет занят», — заявил Величкин.
Регламент КХЛ допускает перенос матчей серии
«СКА — отличная команда, с хорошей организацией игры, великолепными мастерами в составе и длинной скамейкой. Она это доказала своей игрой, как в чемпионате, так и в плей- офф», — добавил Величкин.
Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.
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