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31 марта 2017, 13:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Величкин: Кинэн поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в финал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Канадский тренер Майк Кинэн поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в финал плей- офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

Кинэн возглавлял «Металлург» в период с 2013 по 2015 год. 67-летний канадец является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшим в качестве главного тренера как Кубок Стэнли (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс»), так и Кубок Гагарина (в 2014 году с «Металлургом»). Со сборной Канады он в 1987 и 1991 годах выигрывал Кубок Канады. В марте Кинэн был назначен главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

«Майк (Кинэн) поздравил нас с выходом в финал и попросил разрешения присутствовать на всех финальных матчах», — сказал Величкин.

«Металлург» со счетом 4−0 выиграл полуфинальную серию у казанского «Ак Барса». В финале плей-офф КХЛ магнитогорская команда встретится с санкт-петербургским СКА. Первый матч финальной серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

30.03.2017 19:00 Зрители 8890 Плей-офф: Финалы конференций "Татнефть Арена"
Ак Барс 1:4 Металлург Мг
(1:2, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Илья Воробьев
Вратари
Эмиль Гарипов Василий Кошечкин
1-й период
Ян Коварж 00:18
04:36
Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли) 05:30
10:10 Михаил Глухов
Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж) 10:18
18:10 Иржи Секач (А. Яруллин, Дж. Азеведо)
2-й период
Сергей Мозякин 26:24
26:54 Василий Токранов
Ярослав Хабаров 32:49
37:14 Степан Захарчук
38:40 Андрей Попов
Крис Ли 39:25
3-й период
Денис Платонов (Ден. Казионов) 45:20
Данис Зарипов 45:45
Данис Зарипов 55:43
Статистика
10 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
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