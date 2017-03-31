Величкин: Кинэн поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в финал плей-офф КХЛ
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Канадский тренер Майк Кинэн поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в финал плей- офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил
вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.
Кинэн возглавлял «Металлург» в период с 2013 по 2015 год. 67-летний канадец является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшим в качестве главного тренера как Кубок Стэнли (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс»), так и Кубок Гагарина (в 2014 году с «Металлургом»). Со сборной Канады он в 1987 и 1991 годах выигрывал Кубок Канады. В марте Кинэн был назначен главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).
«Майк (Кинэн) поздравил нас с выходом в финал и попросил разрешения присутствовать на всех финальных матчах», — сказал Величкин.
«Металлург» со счетом 4−0 выиграл полуфинальную серию у казанского «Ак Барса». В финале
|30.03.2017 19:00
|Зрители 8890
|Плей-офф: Финалы конференций
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|1:4
|Металлург Мг
|(1:2, 0:1, 0:1)
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Воробьев
|Эмиль Гарипов
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Ян Коварж
|00:18
|04:36
|Ян Коварж (С. Мозякин, К. Ли)
|05:30
|10:10
|Михаил Глухов
|Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж)
|10:18
|18:10
|Иржи Секач (А. Яруллин, Дж. Азеведо)
|2-й период
|Сергей Мозякин
|26:24
|26:54
|Василий Токранов
|Ярослав Хабаров
|32:49
|37:14
|Степан Захарчук
|38:40
|Андрей Попов
|Крис Ли
|39:25
|3-й период
|Денис Платонов (Ден. Казионов)
|45:20
|Данис Зарипов
|45:45
|Данис Зарипов
|55:43
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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