Величкин: Кинэн поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в финал плей-офф КХЛ

Кинэн возглавлял «Металлург» в период с 2013 по 2015 год. 67-летний канадец является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшим в качестве главного тренера как Кубок Стэнли (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс»), так и Кубок Гагарина (в 2014 году с «Металлургом»). Со сборной Канады он в 1987 и 1991 годах выигрывал Кубок Канады. В марте Кинэн был назначен главным тренером клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

«Майк (Кинэн) поздравил нас с выходом в финал и попросил разрешения присутствовать на всех финальных матчах», — сказал Величкин.