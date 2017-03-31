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31 марта 2017, 13:02 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Хартикайнен и Макаров останутся в «Салавате Юлаеве» на два года

Форварды «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен и Игорь Макаров продолжат карьеру в уфимском клубе, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, 26-летний финн согласовал с клубом контракт на два года. Ранее сообщалось о том, что Хартикайнен может продолжить карьеру в ЦСКА или уехать в НХЛ.

Предстоящий сезон может стать пятым для форварда в «Салавате Юлаеве». В 249 матчах КХЛ он набрал 164 (66+98) очка.

Ожидается, что двухлетний контракт также подпишет и 29-летний Макаров. Форвард перешел в «Салават Юлаев» из ЦСКА по ходу сезона. В 32 матчах он набрал 15 (6+9) очков, после чего получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.

Напомним, новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал финн Эркка Вестерлунд.

Салават Юлаев
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