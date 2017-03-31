За что «Югру» и «Кузню» выгоняют из КХЛ? Так можно убрать и ЦСКА
КХЛ планирует со следующего сезона исключить «Югру» и «Кузню», но под критерии лиги попадают великие клубы вроде ЦСКА.
В начале недели появилась шокирующая информация о том, что КХЛ может исключить из состава участников «Югру» и новокузнецкий «Металлург». Мол, даже календарь на следующий сезон планируется исходя из 26 команд. Сама лига в своём заявлении уверяет, что до 30 апреля все разговоры преждевременны, а состав лиги утвердит совет директоров. Однако сразу несколько источников сообщают, что два восточных клуба действительно могут попасть под сокращение, составив компанию «Медвешчаку». Да и Дмитрий Чернышенко неоднократно допускал, что КХЛ ждут изменения. Нынешнего президента понять можно: в наследство ему досталась раздутая лига, в которой выступают команды из не самых хоккейных стран и маленьких российских городов. Результат — дикое расслоение между богатыми и бедными, невозможность пополняться новыми клубами и наличие «якорей», которые тянут лигу вниз по посещаемости и качеству продукта. На этом фоне исключение «Кузни» и «Югры» кажется логичным, но каковы критерии КХЛ? Какую причину лига назовёт руководителям и болельщикам? Мы разобрались и пришли к выводу, что вместе с двумя мало популярными восточными клубами можно выплеснуть и признанных грандов. Разумеется, если не следовать политике двойных стандартов.
За посещаемость можно выгнать и ЦСКА
В своём заявлении КХЛ обозначила сразу несколько критериев, по которым будет формироваться состав участников на следующий сезон. Первый из них — уровень зрительского интереса. И вот здесь для «Югры» и «Кузни» плохие новости. Две эти команды — аутсайдеры по посещаемости домашних матчей. В Новокузнецке на матчи «Металлурга» в минувшем сезоне ходило в среднем 2633 человека, а в
Вот только выкидывая из КХЛ клубы с невысокой посещаемостью, ограничиться только лишь Новокузнецком и
Школа как социальный щит
Заметьте, как только в прессе появляется информация о том, что
Спросите в Тольятти, сколько талантливых ребятишек разъехалось по стране за тот недолгий срок, пока «Лада» вынужденно выступала в Высшей лиге? Можно привести в пример школу «Крыльев Советов», которая ещё некоторое время после смерти главной команды давала выхлоп, но в последнее время талантливые хоккеисты покидают Сетунь задолго до выпуска. Переход в ВХЛ, что сейчас сулит «Югре» и «Кузне» — это, конечно, не мгновенная смерть хоккея в регионе. В конце концов, до 2010 года
Убрать маленькие города — потерять Магнитогорск
Ещё один аргумент, который не озвучила лига, но который лежит на поверхности, это фактор города: численность населения, инфраструктура, перспективы для развития и многое другое. Когда мы говорим о международной лиге, такие города как Нижнекамск, Череповец или тот же
Маленькие рабочие города — это то, что тормозит развитие КХЛ. И дело не только в ограниченной аудитории, но и в её низкой платёжеспособности. Для того, чтобы выгодно продавать себя спонсорам, лиге нужны мегаполисы вроде Лондона и Пекина, а не города шахтёров и сталеваров. Таковы жестокие реалии современного мира. Но насколько справедливо выкидывать полумиллионный Новокузнецк, оставляя при этом в лиге Нижнекамск, где не только меньше население, но и уровень жизни мало чем отличается? Но главное противоречие — это позиции в лиге Магнитогорска и местного «Металлурга». Если по существу, то этот рабочий город в Челябинской области ничем не отличается от тех, что пытаются стереть с карты КХЛ. Магнитогорск с его экологией, аэропортом и отсутствие сетевых гостиниц тоже вряд ли соответствует статусу лучшей лиги Европы, но разве
«Югра» и «Кузня» бедные, но не должники
Ещё один пункт, который упомянула КХЛ — система финансирования. Речь не только о размере бюджета, но и об источниках его наполнения. Лига ссылается на поручение Владимира Путина о снижении государственного финансирования профессионального спорта. Как в такой системе координат существуют ЦСКА, СКА и «Локомотив», финансируемые государственными корпорациями, не очень понятно. Видимо, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мы же поговорим о финансовой состоятельности клубов, оказавшихся на пороге отчисления. «Кузня» и «Югра» и правда не обладают солидными бюджетами. Ни для кого не секрет, что новокузнечане вот уже много лет удерживают статус самой бедной российской команды КХЛ. У
Однако бедность — не порок. Существуют наглядный пример «Сибири», которая с ненамного большим бюджетом добиралась до финала Восточной конференции, или «Адмирала», который два года подряд пробивается в
Пока лига закрыта, результаты — не аргумент
КХЛ говорит о том, что рассмотрит результаты команд за время выступления в лиге. Ни один чемпионат не будет успешным, если ещё до старта сезона будет известен его главный аутсайдер. Новокузнецкий «Металлург» — единственная команда, которая за девять лет игры в КХЛ ни разу не выходила в
Вот только пример «Витязя» показывает, что при грамотной селекции и точном попаданием в главного тренера аутсайдер может за один сезон превратиться в крепкого середняка. Нет никакой гарантии, что такая метаморфоза не произойдёт с командами, которых лига планирует не допустить до сезона-2017/18. Да и в целом разговоры о спортивном принципе в закрытой лиге выглядят, по меньшей мере, странно. Разные команды могут преследовать разные цели. Например, наигрывать молодёжь, жертвуя днём сегодняшним ради дня завтрашнего. Спортивный принцип был бы уместен и объективен в случае обмена между лигами, но ещё во времена Суперлиги было принято решение, что финансирование, инфраструктура, качество трансляций и многое другое важнее голого результата.
Кто возьмёт на себя контракты?
Даже если представить, что КХЛ решится на столь радикальные меры, возникает масса технических вопросов. И если проблема с составами дивизионов и конференций в принципе решаема («Торпедо» может вернуться на Восток), то как лига разберётся с уже заключёнными контрактами — непонятно. Для КХЛ действующие соглашения становятся неразрешимой задачей даже когда речь идёт о снижении потолка зарплат, чего уж говорить о переводе сразу двух команд в другую лигу? Контракт с клубом КХЛ и с клубом ВХЛ — две, как говорят в Одессе, большие разницы. Как по статусу, так и по суммам. Как объяснить игрокам, что, подписывая контракт с командой, выступающей в элите, они будут вынуждены колесить в автобусе между Тверью, Воронежем и Курганом?
Но куда больший удар будет нанесён по самим клубам. Надо понимать, что минимальная зарплата в клубе КХЛ — это почти звёздный контракт в команде Вышей лиги. Просто взять и пересадить ту же «Югру» на новую почву не получится. Придётся набирать новый состав, разгружая платёжную ведомость. Покроет ли лига в таком случае расходы, которые неизбежны при расторжении контрактов?
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