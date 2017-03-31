Обзор дня: Билялетдинов заканчивает с тренерством?

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Было непонятно, за счет чего казанский клуб смог бы зацепить одну игру против «Металлурга». И дело даже не в том, что команда играла в скучный хоккей. В конце концов, в третьем матче они попытались поменяться, и это едва не принесло результат. Нет, было слишком много травмированных, получились не очень удачные сочетания, а те, на кого Зинэтула Билялетдинов делал ставку, оказались в плохой форме. Так что все справедливо, хотя если задуматься, то 4−0 в каждом из полуфиналов — это настоящий кошмар.

Самое смешное, что в финал вышли клубы, чье противостояние прогнозировали еще летом. Это удар по популярности КХЛ. Но вчера мы, вероятно, видели и последний матч Зинэтулы Билялетдинова. Причем, решение о том, что в следующем сезоне он не будет руководить клубом, появилось в конце сезона, а тут еще и освободился Дмитрий Квартальнов, готовый принять команду. Правда, я не вижу, в чем будет изменение лица с новым тренером, но хоть какое-то движение.

Билялетдинов перейдет на другую должность, и непонятно, насколько серьезно он будет влиять на игру команды и в целом на клуб. Но ему все равно нужна пауза. Последняя пресс-конференция была просто отвратительной и показала, что он устал от хоккея, от всего, что окружает его, от людей, которых он почему-то не считает себе равными. Может быть, через два-три года мы увидим другого Билялетдинова, хотя вряд ли в таком возрасте меняются.

РАБОТА ПРОФСОЮЗА

Я каждый раз поражаюсь тому, как именно работает профсоюз игроков КХЛ, и удивляюсь, почему молчат спортсмены. Ведь для хоккеистов не делается ровным счетом ничего. Как только происходит сложная ситуация, так никакой помощи нет.

Вчера выяснилось, что отличный нападающий Николай Бушуев, известный по выступлениям за «Спартак», «Северсталь» и «Автомобилист» ослеп на один глаз, и травму он получил в матче регулярного чемпионата. По регламенту ему должны выплатить серьезную компенсацию, но он три года не может выбить деньги. И, как говорит пострадавший, профсоюз «не на моей стороне».

Это как вообще? За что же они берут процент от зарплаты хоккеистов? Я бы вообще на месте Бушуева подал в суд не только на лигу, но и на профсоюз, который не выполняет своих обязанностей. И пример Бушуева должен в очередной раз заставить задуматься игроков лиги. Вы совсем незащищены, хоть и оплачиваете защиту.

БЕЛОВ В «ВИТЯЗЕ» ЕЩЕ ДВА ГОДА

Говорил и еще раз повторю, именно главный тренер «Витязя» Валерий Белов должен стать лучшим тренером сезона-2016/17. Совсем неважно, кто возьмет Кубок Гагарина, надо все-таки оценивать работу в целом. Белов вывел в плей-офф клуб, который там никогда не играл, заставив бегать и побеждать тех, кто привык заканчивать сезон в феврале.

В четверг Белов подписал новый контракт на два года, перед ним поставлены задачи не просто попадать в восьмерку, но и проходить первый раунд, и, надеюсь, эти фразы только для игроков, а позиции Белова останутся прочны. В Подольске вообще за последний год сделали достаточно много, чтобы привлечь к себе внимание. Там, напомню, работает один из лучших менеджеров Игорь Варицкий.

Я рассказываю, что его коллеги считают, будто европейский рынок — «выжженная земля», а Варицкий смеется. Посмотрите, каких легионеров он находит. Двое уже практически в НХЛ после сезона в Подмосковье. В «Витязе» выступает Алексей Макеев, который никому не был известен, а в этом сезоне на его счету 24 гола и 17 передач.

Да и зритель пошел. Еще бы КХЛ разрешили проводить матчи в 13 часов по выходным, так на подмосковный клуб вообще в выходные собирались полные стадионы. Но есть запрет, и я не понимаю, с чем он связан.

ИЗМЕНЕНИЯ

«Авангард», получив нового тренера, отказался от услуг трех игроков. Не будет в команде нападающего Дэвида Бута, а также защитников Никиты Никитина и Михаила Григорьева. Из всей это троицы непонятно, почему не договорились с Григорьевым. Качественный вроде бы защитник, которого в последние годы бросает из стороны в сторону. Он был под сборной совсем недавно (при Олеге Знарке в Чехии), а затем провалил сезон и был отчислен из «Локомотива».

Прошлым летом Михаил неожиданно поехал в Северную Америку и попытался пробиться в состав «Калгари», но был сослан в фарм-клуб, где не захотел оставаться. Сезон он начинал в «Адмирале», и все было неплохо настолько, что его позвали в «Авангард». Только он стал выходить на свой прежний уровень, как вдруг становится свободным агентом.

Загадочная история, которую нам не понять. По поводу Бута скажем, что не зря его не захотел видеть в своем составе «Адмирал», а Никитин «завершил» карьеру давно, еще в Северной Америке. Но там он имел гарантированный контракт от безумного руководства «Эдмонтона», а тут просто не разобрались в этом защитнике, когда подписывали. Сейчас-то все стало ясно.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ

Степан ЗАХАРЧУК «Ак Барс».

Проиграл много единоборств в своей зоне, «-2».

Антон ГЛИНКИН «Ак Барс».

В решающем матче много ошибался и «-2».

Андрей ПОПОВ «Ак Барс».

Ничего не смог противопоставить сопернику, «-2».