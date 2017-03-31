Бывший тренер «Куньлуня» Тертышный возглавит китайскую команду в ВХЛ

Тертышный работал в тренерском штабе «Куньлуня» на протяжении текущего сезона, который стал для пекинской команды дебютным.

Ранее СМИ сообщали о том, что команда из системы «Куньлуня» для участия в ВХЛ будет базироваться в Харбине.