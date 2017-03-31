Бывший тренер «Куньлуня» Тертышный возглавит китайскую команду в ВХЛ
МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Помощник бывшего главного тренера пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимира
Юрзинова-младшего Алексей Тертышный возглавит команду из системы «Куньлуня», которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Куньлуня».
Тертышный работал в тренерском штабе «Куньлуня» на протяжении текущего сезона, который стал для пекинской команды дебютным.
Ранее СМИ сообщали о том, что команда из системы «Куньлуня» для участия в ВХЛ будет базироваться в Харбине.
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