Оскорбительный баннер в адрес Зарипова был изъят службой безопасности ХК «Ак Барс»
Оскорбительный баннер в адрес хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова, продемонстрированный на матче с «Ак Барсом» в Казани, был изъят службой безопасности, сообщается на официальной странице казанского клуба в Facebook.
«Металлург» в четверг в четвертом матче финальной серии Восточной конференции
«В связи с появлением неприятного баннера на трибунах арены на сегодняшнем матче, сообщаем, что руководство, сотрудники и игроки хоккейного клуба “Ак Барс” не разделяют мнения отдельно взятых болельщиков. Баннер был изъят в тот же момент как был замечен службой безопасности арены. А командам СКА и “Металлург” желаем красивого хоккея в финале», — следует из сообщения в Facebook.
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