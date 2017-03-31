Оскорбительный баннер в адрес Зарипова был изъят службой безопасности ХК «Ак Барс»

«Металлург» в четверг в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 4:1 и вышел в финал Кубка Гагарина. Зарипова, который провел в составе «Ак Барса» 12 сезонов, по ходу игры освистывал фан-сектор казанской команды, а один болельщик посвятил ему обидный баннер.

«В связи с появлением неприятного баннера на трибунах арены на сегодняшнем матче, сообщаем, что руководство, сотрудники и игроки хоккейного клуба “Ак Барс” не разделяют мнения отдельно взятых болельщиков. Баннер был изъят в тот же момент как был замечен службой безопасности арены. А командам СКА и “Металлург” желаем красивого хоккея в финале», — следует из сообщения в Facebook.