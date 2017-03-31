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У нынешнего Кубка Гагарина остался всего один шанс, чтобы оставить свой след в истории КХЛ. Один-единственный. Для этого СКА и «Магнитка» должны устроить идеальную серию. Серию, которая заставит забыть о всех суперпротивостояниях прошлых лет.

Это должны быть семь матчей красивого, зрелищного, результативного хоккея, с накалом и сюжетом, которому позавидовали бы сценаристы «Игры престолов». И обязательно с сумасшедшей развязкой — которую запомнят на ближайшие десятилетия. Иначе….

А иначе девятый сезон КХЛ уже к осени будет забыт всеми, кроме, разве что, его пока неизвестного триумфатора. И ведь правда, скажите, какие события текущего плей-офф достойны стать историческими?

Дебютный Кубок Гагарина стартовал феерически, с вылета главного фаворита — «Салавата Юлаева» — уже в первом раунде. А будущий чемпион «Ак Барс» спасся от поражения в четвертьфинальной серии с «Авангардом» за 15 секунд до конца основного времени решающего матча. А помните счет 11:1 в той же омско-казанской битве?

Дальше были «золушки» — ХК МВД, «Атлант», «Сибирь». Выстреливавшее два года подряд «Динамо» Олега Знарка, чуть не ставший первым иностранным чемпионом КХЛ «Лев», симпатичный любому нейтральному болельщику белоусовский «Трактор» и многое-многое другое. В каждом сезоне было за что уцепиться и сказать: «Да, это войдет в историю».

А что сейчас? Три гола Кутейкина от красной линии? Забавно, но не более. Бутылка Кудашова, стоившая «Локомотиву» третьего матча серии со СКА? Несерьезно. Конфликт Знарка с тренером «Динамо» Скопинцевым? Вообще лучше не вспоминать.

И в конечном счете, кроме неожиданной победы «Локомотива» над ЦСКА и умопомрачительных рекордов ветерана Даниса Зарипова, в актив новому плей-офф ничего не запишешь. Зато в пассив ….

Здесь и первый в истории Кубок, в котором не было ни одной (!) семиматчевой серии. В котором оба финала конференции завершились в четырех матчах. В котором интрига постоянно умирает еще не родившись, а слово «сенсация» кажется пришельцем из параллельного мира.

Нет, в отдельных матчах мы увидели интересный и упорный хоккей. СКА и «Магнитка» и на последних минутах выгрызали свои победы, и в овертаймы уходили, но в нашей памяти останутся только тухленькие нули и единички в графе побед их соперников. Одно поражение в 13 матчах — с таким невесомым багажом негатива подходят финалисты к главной серии года.

Больше интриги, чем в Кубке Гагарина, можно найти, например, на кахаэловском тренерском рынке, где что ни день, то новая бомба. Кинэн, Вестерлунд, Скабелка, Захаркин, Квартальнов и даже совсем нервущийся в Россию Быков — все они как минимум не проигрывают нынешнему плей-офф в битве за читателя. А зачастую и превосходят. И это не может не печалить.

Так что у Кубка остался только один шанс. А у болельщиков — последняя надежда. Надежда на то, что Мозякин и Ковальчук, Шипачев и Зарипов, Воробьев и Знарок и другие участники двух самых звездных команд КХЛ зажгут так, что нам придется сильно постараться, чтобы не ослепнуть. Иначе….

У «АК БАРСА» БУДЕТ НОВЫЙ ТРЕНЕР

Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов покинет пост главного тренера «Ак Барса». Скорее всего, он продолжит работу в системе казанского клуба (Алексей ШЕВЧЕНКО).