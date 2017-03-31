Финал: «Металлург» — СКА. Миссия: спасти плей-офф
Вчера в Казани определился второй финалист Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:1) и теперь сыграет в главной серии хоккейного сезона с петербургским СКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У нынешнего Кубка Гагарина остался всего один шанс, чтобы оставить свой след в истории КХЛ.
Это должны быть семь матчей красивого, зрелищного, результативного хоккея, с накалом и сюжетом, которому позавидовали бы сценаристы «Игры престолов». И обязательно с сумасшедшей развязкой — которую запомнят на ближайшие десятилетия. Иначе….
А иначе девятый сезон КХЛ уже к осени будет забыт всеми, кроме, разве что, его пока неизвестного триумфатора. И ведь правда, скажите, какие события текущего
Дебютный Кубок Гагарина стартовал феерически, с вылета главного фаворита — «Салавата Юлаева» — уже в первом раунде. А будущий чемпион «Ак Барс» спасся от поражения в четвертьфинальной серии с «Авангардом» за 15 секунд до конца основного времени решающего матча. А помните счет 11:1 в той же
Дальше были «золушки» — ХК МВД, «Атлант», «Сибирь». Выстреливавшее два года подряд «Динамо» Олега Знарка, чуть не ставший первым иностранным чемпионом КХЛ «Лев», симпатичный любому нейтральному болельщику белоусовский «Трактор» и
А что сейчас? Три гола Кутейкина от красной линии? Забавно, но не более. Бутылка Кудашова, стоившая «Локомотиву» третьего матча серии со СКА? Несерьезно. Конфликт Знарка с тренером «Динамо» Скопинцевым? Вообще лучше не вспоминать.
И в конечном счете, кроме неожиданной победы «Локомотива» над ЦСКА и умопомрачительных рекордов ветерана Даниса Зарипова, в актив новому
Здесь и первый в истории Кубок, в котором не было ни одной (!) семиматчевой серии. В котором оба финала конференции завершились в четырех матчах. В котором интрига постоянно умирает еще не родившись, а слово «сенсация» кажется пришельцем из параллельного мира.
Нет, в отдельных матчах мы увидели интересный и упорный хоккей. СКА и «Магнитка» и на последних минутах выгрызали свои победы, и в овертаймы уходили, но в нашей памяти останутся только тухленькие нули и единички в графе побед их соперников. Одно поражение в 13 матчах — с таким невесомым багажом негатива подходят финалисты к главной серии года.
Больше интриги, чем в Кубке Гагарина, можно найти, например, на кахаэловском тренерском рынке, где что ни день, то новая бомба. Кинэн, Вестерлунд, Скабелка, Захаркин, Квартальнов и даже совсем нервущийся в Россию Быков — все они как минимум не проигрывают нынешнему
Так что у Кубка остался только один шанс. А у болельщиков — последняя надежда. Надежда на то, что Мозякин и Ковальчук, Шипачев и Зарипов, Воробьев и Знарок и другие участники двух самых звездных команд КХЛ зажгут так, что нам придется сильно постараться, чтобы не ослепнуть. Иначе….
У «АК БАРСА» БУДЕТ НОВЫЙ ТРЕНЕР
Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов покинет пост главного тренера «Ак Барса». Скорее всего, он продолжит работу в системе казанского клуба (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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