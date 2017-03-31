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31 марта 2017, 1:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» и сборной России Ткачев может продолжить карьеру в СКА

Форвард казанского «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Ткачев в межсезонье может стать игроком СКА из Санкт-Петербурга, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Ак Барс» в четверг завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв четвертый матч серии финала Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу». Контракт 23-летнего Ткачева с «Ак Барсом» истекает 30 апреля. Хоккеист в четверг заявил, что им интересуются клубы НХЛ, но решение о его будущем будет принято после чемпионата мира, и при его принятии «свою роль может сыграть фактор Олимпиады (2018 года в Пхенчхане)».

«Владимир Ткачев входит в сферу интересов СКА и в межсезонье может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга. С финансовой точки зрения “Ак Барсу” будет сложно повторить предложение СКА», — сообщил источник агентства.

Ткачев регулярно привлекался в сборную России в сезоне-2016/17. Форвард провел 72 игры за «Ак Барс» в сезоне-2016/17 и набрал 43 очка (17 шайб и 26 результативных передач).

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