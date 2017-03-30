Данис Зарипов: Не скрываю, очень хотелось победить «Ак Барс»

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— Думаю, все видели, что серия была довольно-таки непростой. «Ак Барс» команда очень организованная. Наверное, самая организованная в лиге. Было непросто нам взламывать оборону, создавать голевые моменты. И хорошо, что мы большую часть созданных нами моментов реализовали. И результат получился победным.

— Как отреагировали на свист трибун после третьего матча и сегодня? Вас впервые освистали в Казани.

— Я не имею права это оценивать. Или как-то реагировать — положительно или отрицательно. Это болельщики, они вправе думать по-своему, поддерживать или наоборот. Это их желание, и мы должны его принимать.

— Видели баннер, который вам посвятили болельщики? (На нем было написано следующее: «Данис! Мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь?» — Прим. «СЭ»).

— Нет. Не обращал внимания на трибуны. Сейчас интересно даже стало, что же за баннер такой.

— Все-таки против «Ак Барса» серия для вас — особенная?

— Конечно же, она имеет свои особенности. Я не скрываю этого, и мне очень хотелось победить. Но в целом — больше хотелось победить на этом этапе Кубка Гагарина и выйти в финал. Так как финал — это близость победы, это единственное, к чему мы готовимся весь сезон.

— Вы забили столько же голов в серии, сколько весь «Ак Барс». О чем это говорит?

— Не знаю. Не скрою, тут и везение помогло. Желание забить. Бывают такие сезоны, такие моменты, когда шайба сама залетает. Бросай просто в сторону ворот, и она найдет себе путь. От шнурков, от коньков, от головы заходить будет. Просто нужно, когда ты почувствуешь, что поймал эту волну, держаться за нее. Не упускать эту птичку. Посмотрим, что будет дальше. Будем стараться продолжать в том же духе.

— Воробьев сказал, что СКА — фаворит финала, причем безусловный.

— Конечно. Никто с этим спорить не будет. И, наверное, вы уже обратили внимание, что это никто нигде не скрывает. Впрочем, то же самое было и в прошлом году. И мы серьезно настроены. Понимаем, что это хоккей. Что здесь может произойти что угодно. За пять минут измениться ход серии. Так что будем выходить с настроем на победу и выполнять свою работу. А там уже — посмотрим.

— Мозякин побил казавшийся вечным рекорд Вениамина Александрова. Что это значит для нападающего?

— Это то, к чему игрок, в детстве взяв клюшку, стремится. И когда он добивается таких результатов, я думаю, что это большой показатель его труда с 6−7 лет, всей жизни, всей карьеры. Это то, к чему все должны стремиться.

— В чем секрет клуба тех, кому за 36?

— (Смеется) Не знаю, наверное, в работе, в понимании и, конечно же, в импровизации на льду. Импровизация — это большой плюс в победе.