Квартальнов возглавит ХК «Ак Барс», Билялетдинов перейдет на руководящую должность

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Квартальнов покинул ЦСКА 23 марта после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Билялетдинов с «Ак Барсом» дошел до финала Восточной конференции, где казанская команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0−4 в серии.

«С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера “Ак Барса” и перейдет на одну из руководящих должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», — сообщил источник.

По данным собеседника агентства, именно потенциальная работа в Казани стала причиной отказа Квартальнова от работы в омском «Авангарде», где он являлся одним из двух кандидатов, наряду с Андреем Скабелкой, который и возглавил «ястребов».