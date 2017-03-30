Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29262644/
30 марта 2017, 23:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Квартальнов возглавит ХК «Ак Барс», Билялетдинов перейдет на руководящую должность

Экс-главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов с большой долей вероятности станет новым главным тренером «Ак Барса», а нынешний тренер казанской хоккейной команды Зинэтула Билялетдинов перейдет на одну из административных должностей в клубе, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер московского ЦСКА Дмитрий <span class=error>Квартальнов</span> с большой долей вероятности станет новым главным тренером Ак Барса а нынешний тренер казанской хоккейной команды Зинэтула Билялетдинов перейдет на одну из административных должностей в клубе сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квартальнов покинул ЦСКА 23 марта после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Билялетдинов с «Ак Барсом» дошел до финала Восточной конференции, где казанская команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0−4 в серии.

«С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера “Ак Барса” и перейдет на одну из руководящих должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», — сообщил источник.

По данным собеседника агентства, именно потенциальная работа в Казани стала причиной отказа Квартальнова от работы в омском «Авангарде», где он являлся одним из двух кандидатов, наряду с Андреем Скабелкой, который и возглавил «ястребов».

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Данис Зарипов: Не скрываю, очень хотелось победить «Ак Барс»

Данис Зарипов: Не скрываю, очень хотелось победить «Ак Барс»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов после победы над «Ак Барсом» в полуфинале Кубка Гагарина отметил, что серия, несмотря на итоговый счет, получилась непростой. Он добавил, что не видел оскорбительного баннера, а также не стал скрывать, что ему очень хотелось победить казанский клуб.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США