Данис Зарипов: Я не имею права как-то реагировать на свист болельщиков
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов выход команды в финал Кубка Гагарина.
— «Ак Барс» — очень организованная команда, пожалуй, самая организованная в лиге, нам было непросто взламывать их оборону, создавать моменты. Хорошо, что мы реализовали большую часть тех моментов, что создали.
— Слышали свист с трибун после третьего матча?
— Я не имею права
— Видели оскорбительный баннер на трибунах?
— Нет, не обращал внимания на трибуны, но сейчас стало интересно.
— Серия с «Ак Барсом» была особенной?
— Конечно, она имела свои особенности, не скрою, очень хотелось победить, но больше хотелось выйти в финал — единственное, к чему мы готовимся весь сезон.
— Вы в этой серии забили столько же, сколько весь «Ак Барс».
— Помогло и везение, и желание. Бывают такие сезоны, когда шайба идет в ворота. Кидай ее, и она будет от коньков, от шнурков залетать в ворота. Когда ты почувствуешь это, нужно держаться и не отпускать птицу удачи.
— Ваш главный тренер сказал, что СКА будет фаворитом финала.
— Конечно, никто с этим спорить не будет. Так же было и в прошлом Кубке Гагарина. На льду может всякое произойти, за пять минут может измениться ход серии.
— В чем секрет клуба «тех, кому за 36»?
— Работа, понимание и импровизация, — передает слова Зарипова «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».
Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в
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