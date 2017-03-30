Данис Зарипов: Я не имею права как-то реагировать на свист болельщиков

— «Ак Барс» — очень организованная команда, пожалуй, самая организованная в лиге, нам было непросто взламывать их оборону, создавать моменты. Хорошо, что мы реализовали большую часть тех моментов, что создали.

— Слышали свист с трибун после третьего матча?

— Я не имею права как-то реагировать на это, болельщики вправе поддерживать или нет отдельных игроков.

— Видели оскорбительный баннер на трибунах?

— Нет, не обращал внимания на трибуны, но сейчас стало интересно.

— Серия с «Ак Барсом» была особенной?

— Конечно, она имела свои особенности, не скрою, очень хотелось победить, но больше хотелось выйти в финал — единственное, к чему мы готовимся весь сезон.

— Вы в этой серии забили столько же, сколько весь «Ак Барс».

— Помогло и везение, и желание. Бывают такие сезоны, когда шайба идет в ворота. Кидай ее, и она будет от коньков, от шнурков залетать в ворота. Когда ты почувствуешь это, нужно держаться и не отпускать птицу удачи.

— Ваш главный тренер сказал, что СКА будет фаворитом финала.

— Конечно, никто с этим спорить не будет. Так же было и в прошлом Кубке Гагарина. На льду может всякое произойти, за пять минут может измениться ход серии.

— В чем секрет клуба «тех, кому за 36»?

— Работа, понимание и импровизация, — передает слова Зарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в четверг магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. В среду первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».